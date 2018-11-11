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Материалы по теме:

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Необычную рыбу поймал рыбак из Сызрани в Волге. На крючок Евгения Дмитриева попалась щука со странными красными наростами в Самаре. Мужчина сразу сообщил, что есть этот улов не намерен, и отдаст его собаке.

Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

На водоеме под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков. Рассказ «о самой фееричной рыбалке сезона-2017», а также фото и видео опубликовал один из участников инцидента. По его словам, гигантскую рыбину они зацепили на «последнем» забросе.

«Рыба подошла к борту, 

22 ноября 2017, 03:34
Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

О поимке в водоеме очень крупной рыбы рассказал житель Самары. Рыбак поймал огромную щуку «размером с весло». Вес особи – десять килограммов, передает портал 63.ru.

«Я ее на приманку-воблю поймал, пришлось к берегу выгребать, чтобы вытащить. Обхватить щучку 
13 ноября 2017, 11:00
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