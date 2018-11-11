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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50
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Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани
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5 марта 2018, 09:56
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Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков
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22 ноября 2017, 03:34
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Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»
О поимке в водоеме очень крупной рыбы рассказал житель Самары. Рыбак поймал огромную щуку «размером с весло». Вес особи – десять килограммов, передает портал 63.ru.
«Я ее на приманку-воблю поймал, пришлось к берегу выгребать, чтобы вытащить. Обхватить щучку …
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13 ноября 2017, 11:00