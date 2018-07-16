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В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм
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10 июля 2018, 11:09
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Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области
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9 июля 2018, 09:45
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Почем дом на берегу Волги?
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27 июня 2018, 04:35
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Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево
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27 июня 2018, 10:19
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Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти
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23 июня 2018, 12:27
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Рыбаков-любителей обяжут покупать специальный патент?
Российских рыбаков-любителей могут обязать покупать специальный патент, разрешающий заниматься данной деятельностью. Проект закона начали разрабатывать в конце 2017-го, но поддержит ли его новый состав федерального правительства, пока не известно. Изначально предполагалось, что годовое разрешение на ловлю рыбы может стоить от …
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26 мая 2018, 07:07
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25
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Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой
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25 марта 2018, 12:48
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Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани
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5 марта 2018, 09:56
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Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков
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22 ноября 2017, 03:34
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Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»
О поимке в водоеме очень крупной рыбы рассказал житель Самары. Рыбак поймал огромную щуку «размером с весло». Вес особи – десять килограммов, передает портал 63.ru.
«Я ее на приманку-воблю поймал, пришлось к берегу выгребать, чтобы вытащить. Обхватить щучку …
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13 ноября 2017, 11:00
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Новости блогов: огромная щука
В сообществе "Таинственная Самара" соцсети "Фейсбук" появилось сообщение, что самарский рыболов-спортсмен Анатолий Сметанин выловил в Волге огромную щуку на 20 килограммов. Рыбак тут же задокументировал свой улов и запечатлел на фото с рыбой случайно проходившего по его квартире сына-подростка. Часть пойманной …
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20 февраля 2015, 07:17