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В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В блогах: в селе Бариновка выловили карпа на 20 килограмм

В селе Бариновка Самарской области известному ведущему передачи о рыбалке Павелу Неболсину удалось выловить карпа весом 20 килограмм. Фото огромной рыбы он выложил в "Инстаграме". Такой большой карп попался на крючок в первый же день съемок новой серии. Кроме этого 

10 июля 2018, 11:09
Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

ЧП на воде случилось в минувшие выходные в Самарской области. Под Тольятти прямо на середине Волги опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. В реке оказались трое взрослых и двое детей.

К счастью, через некоторое время недалеко от места 
9 июля 2018, 09:45
Почем дом на берегу Волги?

Почем дом на берегу Волги?

Самый дорогой загородный дом в Самарской области продают за 65 миллионов 700 тысяч рублей. Особняк площадью около 1000 квадратных метров находится на берегу Волги в лесопарковой зоне Тольятти. Рынок элитной недвижимости проанализировали специалисты портала N1.RU. Почти все объекты, вошедшие в 

27 июня 2018, 04:35
Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Скоростные суда будут ходить между Самарой и Ширяево

Самарское речное пассажирское предприятие выпустит на маршрут между областным центром и Ширяево скоростные суда «Восход». Они начнут ходить с 30 июня.

Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям. По два в каждом направлении. По субботам «Восходы» из Самары будут уходить в 

27 июня 2018, 10:19
Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Баржа протаранила пирс на Волге под Тольятти

Вчера, 22 июня, примерно в 11:20, теплоход «ОТА-916» с баржами № 7707 и №7694, следовавший порожним рейсом по маршруту «Ульяновск - река Сок» под управлением 1-го штурмана А. Боброва, навалился частью одной из барж на парапет пирса водозабора шлюзовой камеры № 22 
23 июня 2018, 12:27
Рыбаков-любителей обяжут покупать специальный патент?

Рыбаков-любителей обяжут покупать специальный патент?

Российских рыбаков-любителей могут обязать покупать специальный патент, разрешающий заниматься данной деятельностью. Проект закона начали разрабатывать в конце 2017-го, но поддержит ли его новый состав федерального правительства, пока не известно. Изначально предполагалось, что годовое разрешение на ловлю рыбы может стоить от 

26 мая 2018, 07:07
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Прогулка на рыбалку за компанию с сыном обернулась невиданным уловом для 68-летней британки Сью Элкок. Женщина приехала к нему в Австралию, и родственники решили отправиться на море.

Забросив леску, пенсионерка почувствовала сильный рывок. Уже тогда она поняла, что ей 
25 марта 2018, 12:48
Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Необычную рыбу поймал рыбак из Сызрани в Волге. На крючок Евгения Дмитриева попалась щука со странными красными наростами в Самаре. Мужчина сразу сообщил, что есть этот улов не намерен, и отдаст его собаке.

Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

Под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков

На водоеме под Самарой огромная щука чуть не перевернула лодку рыбаков. Рассказ «о самой фееричной рыбалке сезона-2017», а также фото и видео опубликовал один из участников инцидента. По его словам, гигантскую рыбину они зацепили на «последнем» забросе.

«Рыба подошла к борту, 

22 ноября 2017, 03:34
Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

Житель Самары поймал огромную щуку «размером с весло»

О поимке в водоеме очень крупной рыбы рассказал житель Самары. Рыбак поймал огромную щуку «размером с весло». Вес особи – десять килограммов, передает портал 63.ru.

«Я ее на приманку-воблю поймал, пришлось к берегу выгребать, чтобы вытащить. Обхватить щучку 
13 ноября 2017, 11:00
Новости блогов: огромная щука

Новости блогов: огромная щука

В сообществе "Таинственная Самара" соцсети "Фейсбук" появилось сообщение, что самарский рыболов-спортсмен Анатолий Сметанин выловил в Волге огромную щуку на 20 килограммов. Рыбак тут же задокументировал свой улов и запечатлел на фото с рыбой случайно проходившего по его квартире сына-подростка. Часть пойманной 

20 февраля 2015, 07:17
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