Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области ЧП на воде случилось в минувшие выходные в Самарской области. Под Тольятти прямо на середине Волги опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. В реке оказались трое взрослых и двое детей.



К счастью, через некоторое время недалеко от места …