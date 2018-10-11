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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
 
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова 
5 октября 2018, 01:47
Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

Лето закончилось. Наступила осень. Однако рыбаки продолжают охоту на крупный улов в водоемах Самарской области. Позавчера, 30 августа, местный житель Алексей Иващенко стал обладателем небывалого трофея. Он выловил из пруда «Ростоши» возле села Бариновка Нефтегорского района огромного карпа, пишут 
1 сентября 2018, 04:11
В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

В блогах: там, где Сок впадает в Волгу

Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу 
25 августа 2018, 05:10
Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

В этом году введено новое правило рыболовства на Волге. С 18 июля в сутки одному рыбаку-любителю можно выловить не больше 5 кг рыбы. Исключение составляет поимка экземпляра рыбы весом, превышающим пять килограмм. Об этом рассказала Галина Сидорова, руководитель отдела рыбнадзора 
15 августа 2018, 12:28
Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области

ЧП на воде случилось в минувшие выходные в Самарской области. Под Тольятти прямо на середине Волги опрокинулась лодка, в которой находились пять человек. В реке оказались трое взрослых и двое детей.

К счастью, через некоторое время недалеко от места 
9 июля 2018, 09:45
Почем дом на берегу Волги?

Почем дом на берегу Волги?

Самый дорогой загородный дом в Самарской области продают за 65 миллионов 700 тысяч рублей. Особняк площадью около 1000 квадратных метров находится на берегу Волги в лесопарковой зоне Тольятти. Рынок элитной недвижимости проанализировали специалисты портала N1.RU. Почти все объекты, вошедшие в 

27 июня 2018, 04:35
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