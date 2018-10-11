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В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг
В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова …
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5 октября 2018, 01:47
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Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП
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2 октября 2018, 08:36
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«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой
Лето закончилось. Наступила осень. Однако рыбаки продолжают охоту на крупный улов в водоемах Самарской области. Позавчера, 30 августа, местный житель Алексей Иващенко стал обладателем небывалого трофея. Он выловил из пруда «Ростоши» возле села Бариновка Нефтегорского района огромного карпа, пишут …
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1 сентября 2018, 04:11
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В блогах: там, где Сок впадает в Волгу
Блогер Алексей Авдейчев побывал в местах, где Сок впадает в Волгу. "Чтобы насладиться красотой природы, совсем не обязательно ехать далеко, иногда бывает достаточно всего лишь спуститься под мост на выезде из города, - пишет автор. - Предлагаю посмотреть природу …
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25 августа 2018, 05:10
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Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018
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15 августа 2018, 12:28
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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50
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Лодка с 5 людьми на борту опрокинулась в Самарской области
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9 июля 2018, 09:45
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Почем дом на берегу Волги?
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27 июня 2018, 04:35