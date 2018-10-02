Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине Во вторник, 4 сентября, произошла трагедия на одной из трасс региона. В 16:10 44-летний водитель ехал на своей иномарке BMW 525I по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. На 1002 километре автодороги автомобилист проявил невнимательность и не …