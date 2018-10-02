12
47
20
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 01.10.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»

В воскресенье утром, 30 сентября, в Самаре произошла авария с жертвами на берегу реки Самара под Южным мостом. 27-летний парень погиб под колесами собственной «Лады Приоры». По предварительным данным, мужчина вышел из автомобиля и стал рыбачить. В 3:12 машина начала  
1 октября 2018, 05:25
В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП

В воскресенье, 30 сентября, произошла крупная автоавария в Тольятти. В 10:50 49-летний автомобилист, на год лишенный водительских прав совсем недавно - 21 сентября, ехал на своей машине ВАЗ 21043 по улице Васильевской. Он направлялся в сторону улицы Ларина. По предварительной 
1 октября 2018, 03:21
Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Во вторник, 4  сентября, произошла трагедия на одной из трасс региона. В 16:10 44-летний водитель ехал на своей иномарке BMW 525I по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. На 1002 километре автодороги  автомобилист проявил невнимательность и не 
5 сентября 2018, 10:52
«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой

Лето закончилось. Наступила осень. Однако рыбаки продолжают охоту на крупный улов в водоемах Самарской области. Позавчера, 30 августа, местный житель Алексей Иващенко стал обладателем небывалого трофея. Он выловил из пруда «Ростоши» возле села Бариновка Нефтегорского района огромного карпа, пишут 
1 сентября 2018, 04:11
Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018

В этом году введено новое правило рыболовства на Волге. С 18 июля в сутки одному рыбаку-любителю можно выловить не больше 5 кг рыбы. Исключение составляет поимка экземпляра рыбы весом, превышающим пять килограмм. Об этом рассказала Галина Сидорова, руководитель отдела рыбнадзора 
15 августа 2018, 12:28
Шестерых человек убила жара в Испании

Шестерых человек убила жара в Испании

Небывалая даже для южной страны установилась в Испании. Столбики термометров там уже прошли отметку в плюс 40 градусов Цельсия. Изнуряющий зной уже стал причиной смерти шести человек.

Последней жертвой зноя стал 81-летний житель города Мьяхадас. После того, как мужчине 
6 августа 2018, 09:30
Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани

На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает 
30 июля 2018, 01:06
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В среду, 18 июля, под Новокуйбышевском в районе поселка Гранный произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, девушка, которая находилась за рулем иномарки Mercedes ехала из Новокуйбышевска в Самару. Шел дождь, и в какой-то момент она не сумела справиться 
19 июля 2018, 11:59
Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов

Профессиональный рыбак из Самары по имени Александр показал всем, чего он стоит. Мужчина выловил щуку-гиганта весом в 4 килограмма 600 граммов. Сделал он это, выйдя на реку на моторной лодке, с помощью спиннинга. Своим достижением молодой человек похвастался перед подписчиками 
16 июля 2018, 12:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх