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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир
В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением …
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2 октября 2018, 10:12
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В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»
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1 октября 2018, 05:25
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В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП
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1 октября 2018, 03:21
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Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине
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5 сентября 2018, 10:52
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«Есть рекорд!»: 20-килограммового карпа выловил рыбак в пруде «Ростоши» под Самарой
Лето закончилось. Наступила осень. Однако рыбаки продолжают охоту на крупный улов в водоемах Самарской области. Позавчера, 30 августа, местный житель Алексей Иващенко стал обладателем небывалого трофея. Он выловил из пруда «Ростоши» возле села Бариновка Нефтегорского района огромного карпа, пишут …
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1 сентября 2018, 04:11
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Как изменились правила ловли рыбы на Волге за лето-2018
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15 августа 2018, 12:28
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Лупоглазую рыбу-мутанта поймали в Сызрани
На минувших выходных необычный улов попался на крючок сызранскому рыбаку. Он вытащил из воды рыбу, у которой были неестественным образом выпущены глаза. Фото он разместил в группе «Рыбалка в Сызрани». Пользователи уже придумали речной обитательнице название: «Лупоглазка лобастая обыкновенная», сообщает …
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30 июля 2018, 01:06
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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель
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19 июля 2018, 11:59
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Фото из Инстаграма: самарец выловил щуку-гиганта весом почти 5 килограммов
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16 июля 2018, 12:50