Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он скончался на месте.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Участникам дорожного движения напоминают о необходимости соблюдения всех правил безопасности в вечернее время суток. Пешеходы должны иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей. Автомобилистов же просят соблюдать скоростной режим.
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