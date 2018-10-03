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Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе  «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он 

3 октября 2018, 02:42
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

В Китае агрессивный хряк загрыз фермера

Жуткий инцидент произошел на днях в городе Люпаньшуй китайской провинции Гуйчжоу. Там свиновод, привезший 15 животных на местный рынок, стал жертвой агрессивного хряка. Судя по всему, животное набросилось на мужчину, стало кусать за ногу и перегрызло ему артерию. Человек скончался 
2 октября 2018, 03:19
В Самаре легковушка сбила 12-летнего школьника на проспекте Кирова

В Самаре легковушка сбила 12-летнего школьника на проспекте Кирова

В понедельник, 1 октября, в Самаре произошла авария, в которой был ранен пешеход. В 16:00 41-летний мужчина ехал на своем ВАЗ 21099 по проспекту Кирова в сторону улицы Стара-Загора. По пути автомобилист сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном 
2 октября 2018, 01:13
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

В Самарском областном суде завершился процесс над двумя жителями губернии. 41-летние мужчины обвинялись в целом ряде преступлений, в числе которых значились убийство и грабежи.

По версии следствия, 12 июня прошлого года фигуранты дела что-то не поделили с жителем Кинель-Черкасского района. В 

2 октября 2018, 09:45
Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП

ГУ МВД России по Самарской области опубликовало фото с места смертельного ДТП, которое произошло 30 сентября в Самаре. Напомним, 27-летний мужчина приехал порыбачить на Самарку. Он оставил свою машину на берегу 
2 октября 2018, 08:36
Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.

Информация о 

18 сентября 2018, 12:52
Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять в начале следующей недели.

Напомним, что появление на территории 

11 сентября 2018, 05:18
Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Во вторник, 4  сентября, произошла трагедия на одной из трасс региона. В 16:10 44-летний водитель ехал на своей иномарке BMW 525I по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. На 1002 километре автодороги  автомобилист проявил невнимательность и не 
5 сентября 2018, 10:52
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