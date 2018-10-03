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Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области
Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он …
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3 октября 2018, 02:42
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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В Китае агрессивный хряк загрыз фермера
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2 октября 2018, 03:19
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В Самаре легковушка сбила 12-летнего школьника на проспекте Кирова
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2 октября 2018, 01:13
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области
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2 октября 2018, 09:45
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Машина задавила своего же хозяина в Самаре: появились фото смертельного ДТП
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2 октября 2018, 08:36
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Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей
Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.
Информация о …
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18 сентября 2018, 12:52
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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов
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11 сентября 2018, 05:18
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Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине
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5 сентября 2018, 10:52