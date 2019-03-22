10
05
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Очередная попытка бывшего главы СОФЖИ и управления регионального капстроительства Реналя Мязитова выйти из-под стражи хотя бы под домашний арест не увенчалась успехом. О том, что заседание суда по апелляционной жалобе ее защитников состоится утром во вторник, стало известно накануне вечером. 
26 февраля 2019, 10:54
Юбилейное увольнение в Тольятти

Юбилейное увольнение в Тольятти

Суд Центрального района Тольятти признал незаконным и отменил распоряжение мэра Сергея Анташева о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора своему бывшему заместителю Виктору Андреянову. Напомню, он был уволен в январе этого года. А через несколько дней подал исковое заявление в 
20 февраля 2019, 08:05
В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Приволжский окружной военный суд для рассмотрения будет направлено уголовное дело в отношении семи человек. Их обвиняют в похищении несовершеннолетнего и попытках киднеппинга. По версии следствия, с марта 2015 по декабрь 2017 года 34-летний заключенный, который находился в колонии, создал 
18 февраля 2019, 08:09
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров  со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению 

10 мая 2018, 05:34
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
В РПЦ предложили национализировать советские песни

В РПЦ предложили национализировать советские песни

Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».

28 сентября 2017, 02:11
Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

За полгода импорт пластмассовых игрушек в нашу страну вырос на 32%. Специалисты объясняют оживление рынка, в частности, повышенным спросом на новомодный товар – спиннер.
Как отметили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, всплеск популярности игрушки наблюдался весной этого года. Этот 

23 августа 2017, 08:59
Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

В Японии сотрудники корпорации NSK разработали самый долговращающийся спиннер. Игрушка вокруг своей оси может вертеться до 13,5 минут.
Как поясняют инженеры компании, они сделали спиннер Saturn Spinner, которому на данный момент нет конкурентов по времени вращения. Чтобы получить такой результат, 

10 августа 2017, 12:29
Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр

Роскомнадзор навсегда заблокировал крупный онлайн-кинотеатр Kinogb.net за несоответствие нормам антипиратского законодательства. Информацию об этом ведомство разместило на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что ресурс заблокирован по решению Мосгорсуда. Служители Фемиды удовлетворили иск компании Warner Bros. Entertainment Inc. Также 

12 января 2017, 10:02
Инициативная группа членов РАО предложила сменить руководство организации

Инициативная группа членов РАО предложила сменить руководство организации

Как сообщают федеральные СМИ, в эту среду инициативная группа авторов провела внеочередную конференцию. На повестке дня был вопрос отстранения руководства РАО и переизбрания авторского совета. На пост главы организации выдвинули гендиректора "Первого музыкального издательства" Максима Дмитриева, который тут же заявил, 

31 августа 2016, 05:48
Вокруг Российского авторского общества разгорается очередной скандал

Вокруг Российского авторского общества разгорается очередной скандал

 
В эту среду инициативная группа авторов призвала своих коллег провести внеочередную конференцию, об этом сообщают федеральные СМИ. На повестку дня собираются поставить вопрос отстранения руководства РАО и переизбрания авторского совета.
Недавно избранный президент авторского совета РАО Игорь Матвиенко заявил, 

31 августа 2016, 10:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх