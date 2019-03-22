Необычную серию дел предстоит рассмотреть арбитражному суду Самарской области. Правообладатель всемирно-известных брендов «Мишка Тедди» и «Свинка Пеппа» - британская компания Entertainment One - собирается судиться с предпринимателями из-за нарушения авторских прав.
Согласно картотеки арбитража, самарцы незаконно использовали знаменитых персонажей. В частности, изображение медвежонка - героя детского мультфильма - использовалось для украшения торта. Никакого разрешения на применение символики, имен и образов от британцев бизнесмены не получали.
С начала недели от фирмы поступило 13 исков. Ответчиками выступали 9 индивидуальных предпринимателей, а также 4 компании. Сумма требований везде разная - от 40 до 650 тысяч рублей. В общей сложности, по расчётам правообладателей, самарцы причинили ущерб в размере более полутора миллионов рублей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в прошлом эта компания уже наказала самарских предпринимателей на 800 тысяч рублей. Они торговали плюшевыми игрушками «Свинка Пеппа». История их ничему не научила.
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