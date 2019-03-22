В Самарской области будут судить банду киднепперов … В Приволжский окружной военный суд для рассмотрения будет направлено уголовное дело в отношении семи человек. Их обвиняют в похищении несовершеннолетнего и попытках киднеппинга. По версии следствия, с марта 2015 по декабрь 2017 года 34-летний заключенный, который находился в колонии, создал