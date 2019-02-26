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Материалы по теме:

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут 
26 февраля 2019, 07:51
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что 
26 февраля 2019, 11:35
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по 
26 февраля 2019, 09:39
Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Самарский суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего ранее судимого мужчины. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на территории Православного Прихода в Честь Трех Святителей на улице Стара-Загора пьяный злоумышленник разбил стекло и украл из трапезной имущество. Общий ущерб составил 63 тысячи 
26 февраля 2019, 08:31
Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с 
25 февраля 2019, 09:39
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру 
25 февраля 2019, 11:43
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

Бывшего замдиректора РКЦ «Прогресс» арестовали на два месяца

В воскресенье, 17 февраля, Самарский районный суд выбрал меру пресечения для бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер арестован на два месяца — до 13 апреля, на время расследования уголовного 
18 февраля 2019, 10:26
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Бывший  заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля. 

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии 

14 февраля 2019, 06:12
«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области  Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на 
14 февраля 2019, 01:22
Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста

«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел 
5 февраля 2019, 08:14
Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му 
13 декабря 2018, 08:57
Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об 
17 октября 2018, 08:00
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