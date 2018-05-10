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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви

В Самарской области с начала 2018 года фиксируется рекордный объем изъятого контрафакта - одежды, обуви, парфюмерии и другой продукции. С января по март таможенники конфисковали более 50 тысяч штук самых разных изделий, за начало апреля еще 25 тысяч. Для сравнения 

16 апреля 2018, 07:09
288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

288 кг томатов раздавили погрузчиком на овощной базе в Самаре

В Самаре уничтожили 48 ящиков запрещенных томатов весом 288 килограммов. Помидоры в Россию завезли через Белоруссию из Турции. Эту продукцию в ходе рейда на овощную базу по улице Дальневосточной выявили сотрудники Самарской таможни, Россельхознадзора и Куйбышевской транспортной прокуратуры.

«На коробках с 

6 апреля 2018, 02:33
Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

В ближайшее время кареты скорой помощи в Самаре будут оформлены символикой FIFA. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад. Во вторник, 3 апреля, медикам передали 22 новых автомобиля - 11 класса «В» для фельдшерских и врачебных бригад, 11 класса «С» 

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Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

В Самаре областной арбитражный суд вынес решение по делу о контрафактной одежде из США. Почти девять тонн груза таможенники задержали на самарском посту в июле 2017 года. Было обнаружено 120 предметов одежды - джинсы, шорты, рубашки, которые выдавали под продукцию 

26 февраля 2018, 02:42
В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

В Самарской области уничтожили 240 килограммов санкционных томатов черри

6 февраля сотрудники Самарской таможни вместе с представителями Россельхознадзора провели рейд по выявлению санкционных продуктов. Во время проверки работники надзорных служб обнаружили склад, на котором хранились 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. Маркировка на таре свидетельствовала, что 

7 февраля 2018, 05:05
Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ожидают важных персон. 25 октября Самару посетит делегация FIFA. Спортивные чиновники оценят готовность дорог к ЧМ-2018. Напомним, главную городскую магистраль Московское шоссе ремонтируют на участке от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега» протяженностью 

24 октября 2017, 02:39
Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре

Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре

Представитель ФИФА, руководитель департамента по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что у Самары нет другого выбора, кроме как сдать стадион вовремя. Об этом он  заявил во время семинара для представителей городов-организаторов ЧМ-2018 и профильных ведомств.

«Если Самара будет 
10 октября 2017, 05:15
В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA

В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA

В Самаре на месте ликвидированного рынка на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной появится автопарковка для машин FIFA, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер на выполнение строительно-монтажных работ по подготовке и содержанию площадки для специализированного автотранспортного парка объявил департамент 

29 сентября 2017, 04:59
Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию

За полгода импорт пластмассовых игрушек в нашу страну вырос на 32%. Специалисты объясняют оживление рынка, в частности, повышенным спросом на новомодный товар – спиннер.
Как отметили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, всплеск популярности игрушки наблюдался весной этого года. Этот 

23 августа 2017, 08:59
Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

Самый долговращающийся спиннер в мире изобрели в Японии

В Японии сотрудники корпорации NSK разработали самый долговращающийся спиннер. Игрушка вокруг своей оси может вертеться до 13,5 минут.
Как поясняют инженеры компании, они сделали спиннер Saturn Spinner, которому на данный момент нет конкурентов по времени вращения. Чтобы получить такой результат, 

10 августа 2017, 12:29
Чем опасны спиннеры?

Чем опасны спиннеры?

Роспотребнадзор приступил к проверке спиннеров - небольших устройств, набирающих популярность в детской и подростковой среде. Как сообщается на сайте ведомства, в последнее время в России наблюдается агрессивное продвижение игрушки. Учитывая тревогу родителей, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны 

19 июля 2017, 06:17
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