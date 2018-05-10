Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре Представитель ФИФА, руководитель департамента по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что у Самары нет другого выбора, кроме как сдать стадион вовремя. Об этом он заявил во время семинара для представителей городов-организаторов ЧМ-2018 и профильных ведомств.



«Если Самара будет …