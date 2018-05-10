В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению с оригинальными товарами, такая продукция не соответствует установленным техническим требованиям.
«Контрафактная продукция зачастую производится кустарным способом, в условиях и с использованием оборудования и комплектующих, качество которых также не соответствует установленным стандартам и требованиям. По этой причине ее распространение несет потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей», - сообщили в Самарской таможне.
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