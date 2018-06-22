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День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области
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22 июня 2018, 10:08
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Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
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21 июня 2018, 06:03
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В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре
Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня …
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21 июня 2018, 07:03
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Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре
Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена".
18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира …
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21 июня 2018, 04:17
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В гостинице «Волга» проводится эвакуация
В Самаре в гостинице «Волга» проводится эвакуация. Об этом сообщили очевидцы. В администрации гостиницы информацию подтвердили, отметив, что постояльцев сейчас нет - все уехали на футбольный матч. Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности …
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21 июня 2018, 03:57
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары
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21 июня 2018, 12:04
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Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре
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21 июня 2018, 11:19
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Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре
В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению …
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10 мая 2018, 05:34
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Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре
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4 апреля 2018, 07:02
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В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора
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24 октября 2017, 02:39
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Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре
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10 октября 2017, 05:15