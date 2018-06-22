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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

Врио губернатора Дмитрий Азаров предложил сделать рабочий день 25 июня сокращенным на предприятиях или же, вовсе, выходным. По его словам, это дало бы возможность как можно большему числу людей поддержать российскую сборную на игре с Уругваем.

«Если бы руководство 
22 июня 2018, 10:08
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня 

21 июня 2018, 07:03
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена". 

18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира 

21 июня 2018, 04:17
В гостинице «Волга» проводится эвакуация

В гостинице «Волга» проводится эвакуация

В Самаре в гостинице «Волга» проводится эвакуация. Об этом сообщили очевидцы. В администрации гостиницы информацию подтвердили, отметив, что постояльцев сейчас нет - все уехали на футбольный матч. Что стало причиной эвакуации, пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробности 
21 июня 2018, 03:57
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

В Самаре сотрудники бюро находок рассказали, где хранятся потерянные футбольными болельщиками вещи. Напомним, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. В день матча Россия – Египет 19 июня там собрались 20 тысяч человек. Сегодня 
21 июня 2018, 11:19
Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

Тысячи контрафактных игрушек с символикой FIFA изъяли в Самаре

В Самаре таможенники выявили крупную партию контрафактных детских товаров  со знаками FIFA – всего более 19 тысяч предметов. В ведомстве предоставили фото контрафактной продукции. Правообладатель подтвердил, что товарный знак использовали без его ведома. Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению 

10 мая 2018, 05:34
Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре

В ближайшее время кареты скорой помощи в Самаре будут оформлены символикой FIFA. В рейсы выйдут дополнительно 25 новых бригад. Во вторник, 3 апреля, медикам передали 22 новых автомобиля - 11 класса «В» для фельдшерских и врачебных бригад, 11 класса «С» 

4 апреля 2018, 07:02
В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ожидают важных персон. 25 октября Самару посетит делегация FIFA. Спортивные чиновники оценят готовность дорог к ЧМ-2018. Напомним, главную городскую магистраль Московское шоссе ремонтируют на участке от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега» протяженностью 

24 октября 2017, 02:39
Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре

Чиновник из FIFA выступил с заявлением о судьбе ЧМ-2018 в Самаре

Представитель ФИФА, руководитель департамента по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что у Самары нет другого выбора, кроме как сдать стадион вовремя. Об этом он  заявил во время семинара для представителей городов-организаторов ЧМ-2018 и профильных ведомств.

«Если Самара будет 
10 октября 2017, 05:15
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