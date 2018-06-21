На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и около 900 из Дании. Всего же за встречей наблюдали 40 727 человек.
Матч завершился с ничейным счетом 1:1. Первый гол на седьмой минуте забил звезда датчан Кристиан Эриксен. Спустя полчаса, арбитр зафиксировал игру рукой со стороны Юссуфа Поульсена и назначил пенальти в ворота скандинавов. Его четко реализовал капитан австралийской сборной Миле Единак. Второй тайм прошел без забитых мячей. Подробности футбольного поединка смотрите в выпусках новостей на телеканале ТЕРРА - РЕН ТВ.
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