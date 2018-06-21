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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

В блогах: про приключения мексиканского болельщика в Самаре

Интересную историю рассказала в «Фейсбуке» самарская журналистка и ресторанный критик Маргарита Горкина: «Вчера вечером в ресторан «Паровоз» зашел болельщик-мексиканец лет шестидесяти с просьбой подзарядить телефоны. Подзарядил, ушел, затем вернулся поужинать. Во время ужина обнаружил, что билет на матч 21 июня 

21 июня 2018, 07:03
Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Накануне болельщики из Дании и Австралии приняли участие в необычной самарской вечеринке на борту теплохода. Ее организовал самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Впереди еще четыре матча ЧМ-2018 в столице губернии - перед каждым пройдет такой же праздник. Все доходы пойдут 

21 июня 2018, 04:41
Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Воздух в местах пребывания болельщиков круглосуточно проверяют в Самаре

Дышите спокойно. Качество воздуха в Самаре сейчас проверяют круглосуточно. Самое пристальное внимание к атмосфере в районе фан-зоны и стадиона ЧМ-2018 "Самара Арена". 

18 проб воздуха в день по 14 показателям, включая уровень радиации. Непрерывный мониторинг состояния атмосферы во время чемпионата мира 

21 июня 2018, 04:17
Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следует из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018 сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд 

21 июня 2018, 02:19
Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

В Самару из Казани приехали австралийские болельщики-велосипедисты Мэтт Догерти и Чу Ван Ли. Потом они планируют таким же образом добраться из Москвы до Владимира и Суздаля, а затем проехать по «Золотому кольцу». В день пара преодолевала на велосипедах примерно по 
21 июня 2018, 02:05
Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

В Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня состоится второй в городе матч в рамках ЧМ-2018 – сыграют сборные Дании и Австралии. Начало – в 16:00. Вход на арену открывается за 3 часа до матча. Болельщики уже прибывают на стадион и 
21 июня 2018, 01:40
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. 

21 июня 2018, 11:28
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

У официального представителя МИД России Марии Захаровой самарские корни. Ее родной дед родом из села Степная Шентала Кошкинского района. Об этом известная российская чиновница рассказала на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018 
20 июня 2018, 05:44
Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

Сборные Дании и Австралии прилетели в Самару

21 июня Самара примет матч чемпионата мира по футболу, в котором сразятся сборные Дании и Австралии. 19 июня команды уже прибыли в столицу губернии. Самолеты с игроками на борту совершили посадку в аэропорту «Курумоч».

В том, что предстоящая игра будет жаркой, 

20 июня 2018, 10:02
7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

В Самару начинают прибывать болельщики из Австралии. Они будут поддерживать сборную своей страны в матче против Дании, который назначен на 21 июня.

18 числа в областной центр прибыла первая группа из 400 фанатов. Их разместили в нескольких отелях города. На 19 

19 июня 2018, 09:56
Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

Футбольную команду из чиновников создали к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре создана футбольная команда из чиновников областного правительства. Она сыграет с командой австралийских болельщиков, которые приедут в Самару на игру своей сборной. ЧМ-2018 стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Всего на стадионе «Самара Арена» проведут шесть матчей: 

14 июня 2018, 10:14
Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Жительница Британии поймала рыбу, которая оказалась больше ее самой

Прогулка на рыбалку за компанию с сыном обернулась невиданным уловом для 68-летней британки Сью Элкок. Женщина приехала к нему в Австралию, и родственники решили отправиться на море.

Забросив леску, пенсионерка почувствовала сильный рывок. Уже тогда она поняла, что ей 
25 марта 2018, 12:48
В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

Близ датского города Гундслев заработала новая тюрьма, которую называют самым комфортным в мире пенитенциарным заведением. Ей дали наименование Сторстрём.
Как отмечается, в каждой камере здесь есть телевизор, холодильник, шкаф, широкое окно и даже отдельная ванна. Площадь небольшая – всего 4 

25 декабря 2017, 09:32
ВВС Дании рассекретили данные о 15 тысячах случаев встречи с НЛО

ВВС Дании рассекретили данные о 15 тысячах случаев встречи с НЛО

В Дании исследователи заявили о 15 000 эпизодов, в той или иной мере подтверждающих визиты инопланетян. Вся информация о возможном изучении нашей планеты представителями иных цивилизаций содержится в особой базе военно-воздушных сил этой страны.
О свидетельствах посещения Земли гуманоидами рассказали и 

24 ноября 2017, 12:32
Не все спокойно в Датском королевстве

Не все спокойно в Датском королевстве

Муж королевы Дании Маргрете II вопреки многовековому обычаю против того, чтобы их хоронили вместе в королевской усыпальнице.

83-летнего принца удручает тот факт, что к нему не относились так же, как к жене. И общество не считало его положение равносильным положению супруги, 

8 августа 2017, 02:15
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