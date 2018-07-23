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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Меньше двух недель остается до начала чемпионата России по футболу. В свяи с этим сейчас идет активная подготовка к предстоящим матчам газона на стадионе «Самара Арена». 31 июля «Крылья Советов» проведут там первую игру в новом сезоне против столичного ЦСКА.

Как 

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Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

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Уха и варенье из пива: чем удивит Самара на гастрономическом фестивале городов-организаторов ЧМ

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Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»

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В Самаре матче 1/4 финала ЧМ-2018 встретятся сборные Швеции и Англии. Соперники определились по итогам двух вчерашних матчей 1/8. Шведы обыграли швейцарцев со счетом 1:0. Основное время игры англичан и колумбийцев закончилась со счетом 1:1, но по пенальти британцы выиграли. 

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В Самаре в понедельник, 2 июля, был замечен экс-губернатор Николай Меркушкин. В соцсетях появились фотографии горожан вместе с бывшим главой региона, сделанные возле стадиона «Самара Арена» и на склоне площади Славы возле мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области», который 

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Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
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