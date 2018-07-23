На просторах всемирной сети обсуждается судьба фестиваля «Рок над Волгой». Врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову предложили использовать в качестве площадки для мероприятия стадион «Самара Арена». Проведение фестиваля там позволило бы компенсировать часть расходов, которые требуются на содержание комплекса.
«Мы работаем над этим вопросом уже», - ответил Дмитрий Азаров.
Стоит отметить, что проведение больших концертов на «Самара Арене» является непростой задачей. Организация подобных мероприятий требует создания условий, при которых не пострадает футбольный газон.
Напомним, в последний раз фестиваль «Рок над Волгой» проходил под Самарой в 2013 году. Всего за один день там побывали 700 тысяч человек. Хедлайнером концертной программы тогда стала группа Rammstein. Эпатажное выступление немцев вызвало скандал. После этого «Рок над Волгой» проводить перестали.
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