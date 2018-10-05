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Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Из Самары выдворили экстремиста, работавшего на стройке стадиона «Самара Арена»

Самарские силовики выдворили из страны экстремиста, который находился в международном розыске. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в феврале этого года во время мероприятий по пресечению деятельности террористических ячеек.

Гражданин Узбекистана приехал в регион и устроился работать бетонщиком на стройке 
27 сентября 2018, 03:21
Дворец спорта и концертный зал могут построить около стадиона «Самара Арена»

Дворец спорта и концертный зал могут построить около стадиона «Самара Арена»

24 сентября на стадионе «Самара Арена» прошло совещание под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Оно касалось развития территории, прилегающей к объекту. Свои предложения высказали руководители региональных министерств, архитекторы и другие эксперты.

Одним из вариантов использования площадки стало развитие пляжных видов спорта. Там 

25 сентября 2018, 10:41
Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Судебные приставы отчитались об итогах работы по взысканию просроченных зарплат за первые 8 месяцев этого года. Всего на недобросовестных работодателей было заведено 2249 исполнительных производств на сумму 73,3 миллиона рублей. Из этого количества 1637 производств были окончены в связи с 

17 сентября 2018, 11:45
1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября в областном центре ограничат движение в окрестностях стадиона «Самара Арена»

1 сентября областной центр ждет большой футбол. В рамках 6 тура чемпионата РПЛ на стадионе «Самара Арена» сойдутся «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

1 сентября с 14:00 до 22:00, 

31 августа 2018, 12:58
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.

«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским 

27 августа 2018, 10:58
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
С зарплатами что-то произойдет

С зарплатами что-то произойдет

Минэкономразвития  РФ ожидает замедление темпов роста реальных зарплат населения. По итогам 2019 года, он может снизиться в шесть раз - с 6 с лишним процентов, ожидаемых по итогам года текущего, до одного процента. По мнению федеральных экспертов, это может быть 

29 июня 2018, 11:31
Названа самая востребованная профессия в России

Названа самая востребованная профессия в России

На рынке труда в настоящий момент наибольшим спросом пользуются строители, медицинские работники и водители. Эти данные взяты с интернет-портала Федеральной службы по труду и занятости "Работа в России". Это абсолютно бесплатный ресурс для всех, здесь уже более 1,4 млн 
7 июля 2015, 04:38
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