Минэкономразвития РФ ожидает замедление темпов роста реальных зарплат населения. По итогам 2019 года, он может снизиться в шесть раз - с 6 с лишним процентов, ожидаемых по итогам года текущего, до одного процента. По мнению федеральных экспертов, это может быть …