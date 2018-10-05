Строители «Самара Арены» так и не получили свою зарплату. Обещание рассчитаться с рабочими до 1 октября осталось невыполненным, констатируют в Министерстве труда Самарской области. Госинспекция из Татарстана по результатам проверок двух фирм-субподрядчиков - «СК «Татдорстрой» и «Гранд-Проект» - выдала новые предписания рассчитаться по задолженностям в срок до 8 и 17 октября соответственно. Кроме того, в Следственный комитет Республики направлены материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей указанных фирм, рабочие которых участвовали в возведении спортобъекта. Резонансный вопрос находится на контроле самарских Минтруда и администрации губернатора. Напомним, генподрядчиком «Самара Арены» являлось ПСО "Казань", аффилированное бизнесмену Равилю Зиганшину. Стройка обошлась бюджету в сумму свыше 19-ти млрд рублей.
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