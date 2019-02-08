Тест: угадайте, какой цитаты не было в этом советском кинофильме? Все мы помним цитаты из советского кино. Его творцы часто умудрялись выстраивать диалоги своих героев так качественно, что их изречения чуть ли не сразу становились поговорками. Причем, как правило, «в народ» уходило по целому набору цитат из каждого фильма. Мы …