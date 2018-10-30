Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов? Песни из отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас …