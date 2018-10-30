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Материалы по теме:

Тест: хорошо ли вы помните цитаты из советского фильма «Собачье сердце»?

Тест: хорошо ли вы помните цитаты из советского фильма «Собачье сердце»?

30 лет назад, в 1988 году, на советские экраны вышел фильм «Собачье сердце». Благодаря прекрасной постановке и отменной игре актеров, картина произвела огромное художественное воздействие. По мнению многих киноведов, фильм получился даже лучше своего литературного оригинала, одноименной повести Михаила Булгакова.
25 октября 2018, 02:28
Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»

22 октября 1934 года родился советский режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Поистине всенародную любовь ему принесла телевизионная лента «Д’Артаньян и три мушкетёра». Трехсерийный фильм, снятый 40 лет назад, для многих российских зрителей до сих пор остается лучшей экранизацией произведения Александр Дюма. Успеху 
22 октября 2018, 08:09
Тест: насколько хорошо вы знаете фильмы «Брат» и «Брат 2»

Тест: насколько хорошо вы знаете фильмы «Брат» и «Брат 2»

Фильмы «Брат» и «Брат 2». Без их участия не обходится, пожалуй, ни один топ лучших российских кинокартин конца 90-х и начала 2000-х годов. Все в них сошлось: и прекрасный подбор актеров, и отличная игра, и интересный сюжет. Отдельных похвал заслуживает 
18 октября 2018, 07:40
Тест: кто вы из героев компьютерных игр?

Тест: кто вы из героев компьютерных игр?

Разнообразие компьютерных игр поражает. Ежедневно они выходят в мир десятками, если не сотнями. Виртуальный мир полон различных героев и каждый из них обладает своим неповторимым внешним видом и характером. А теперь представьте ситуацию, что вам бы самим пришлось примерить на 
10 октября 2018, 03:06
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
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