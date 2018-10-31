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У тренеров тольяттинской «Лады» нашли поддельные дипломы
Очередной скандал в хоккейном клубе "Лада". По результатам плановой прокурорской проверки в отношении ряда тренеров возбуждены уголовные дела. Процедура мониторинга соответствия документов об образовании занимаемым должностям прошла летом этого года.
Выяснилось, что в детско-юношеской школе "Лада" работает 4 тренера, …
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31 октября 2018, 10:43
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В Самаре начался процесс по делу бывших топ-менеджеров «Прогресса»
В Кировском районном суде Самары начался процесс по уголовному делу в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кирилиной, дочери экс-гендиректора завода Александра Кирилина. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и расходовании бюджетных средств. Потерпевшим по …
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31 октября 2018, 10:32
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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Самарский балет «Эсмеральда» номинирован на «Золотую Маску»
В среду, 31 октября, Российская театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов сезона 2017/18. В номинации лучший балетный спектакль отмечен балет «Эсмеральда» Самарского театра оперы и балета, а его постановщик Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа». С постановкой …
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31 октября 2018, 05:27
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В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии
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30 октября 2018, 05:18
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за взрыва, который уничтожил трехэтажный коттедж
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30 октября 2018, 12:35