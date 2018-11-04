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Под Тольятти «Ниссан» протаранил забор и перевернулся на крышу
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4 ноября 2018, 02:45
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«Порше» опрокинул на бок «буханку» в ДТП на Московское шоссе
Вчера, 3 ноября, ближе к вечеру в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии столкнулись внедорожник Porsche и фургон УАЗ, именуемый в народе "буханка", пишут в паблике «ДТП 163 Самара». Судя по фото, удар …
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4 ноября 2018, 02:24
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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51