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Что-то не так с законами гравитации в Самаре: За пол дня перевернулись 3 автомобиля

Что-то не так с законами гравитации в Самаре: За пол дня перевернулись 3 автомобиля

Сегодня, 4 ноября, утром в Самаре произошло ДТП. На улице Ново-Садовой «Лада» перевернулась на крышу, передает со ссылкой на очевидцев 63.ru.
 
По предварительным данным, водитель вазовской легковушки не пропустил трактор, который поворачивал с улицы Академика Платонова, столкнулся с 
4 ноября 2018, 03:09
«Порше» опрокинул на бок «буханку» в ДТП на Московское шоссе

«Порше» опрокинул на бок «буханку» в ДТП на Московское шоссе

Вчера, 3 ноября, ближе к вечеру в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии столкнулись внедорожник Porsche и фургон УАЗ, именуемый в народе "буханка", пишут в паблике «ДТП 163 Самара». Судя по фото, удар 
4 ноября 2018, 02:24
В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил 
2 ноября 2018, 01:51
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