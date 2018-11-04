В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб … В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил