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Что-то не так с законами гравитации в Самаре: За пол дня перевернулись 3 автомобиля
Сегодня, 4 ноября, утром в Самаре произошло ДТП. На улице Ново-Садовой «Лада» перевернулась на крышу, передает со ссылкой на очевидцев 63.ru.
По предварительным данным, водитель вазовской легковушки не пропустил трактор, который поворачивал с улицы Академика Платонова, столкнулся с …
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4 ноября 2018, 03:09
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«Порше» опрокинул на бок «буханку» в ДТП на Московское шоссе
Вчера, 3 ноября, ближе к вечеру в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии столкнулись внедорожник Porsche и фургон УАЗ, именуемый в народе "буханка", пишут в паблике «ДТП 163 Самара». Судя по фото, удар …
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4 ноября 2018, 02:24
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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51