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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

До конца этого года в Самаре пополнится список кинотеатров: новый откроется на третьем этаже торгового центра «Эль Рио» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Планируется, что он заработает уже зимой, до конца 2018 года. В ZOOM Cinema сделают девять 
7 ноября 2018, 01:10
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

50-летний тольяттинец предстал перед судом за размещение видео в соцсети

Перед судом в Тольятти предстал 50-летний местный житель. Мужчина разместил на своей своей страничке в соцсети видеозапись, которая по решению Кировского районного суда Новосибирска была признана «экстремистским материалом, направленным на возбуждение ненависти, вражды к определенной социальной группе». В поле зрения 
7 ноября 2018, 09:22
Экс-руководителя ДУИ Самары Дмитрия Феоктистова арестовали за взятку

Экс-руководителя ДУИ Самары Дмитрия Феоктистова арестовали за взятку

В Подмосковье арестован бывший самарский чиновник Дмитрий Феоктистов, который ранее возглавлял городской департамент управления имуществом, а в 2017-м году стал заместителем главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям. Феоктистова обвиняют в получении взятки в 2,8 млн рублей, сообщает "КоммерсантЪ".
7 ноября 2018, 08:11
Многодетную мать из Жигулевска поймали на мошенничестве

Многодетную мать из Жигулевска поймали на мошенничестве

Жительница Жигулевска стала фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат». По версии следствия, 45-летняя женщина незаконно получила 100 тысяч рублей от государства. По данным силовиков, она обратилась в госучреждение с заявлением назначить ей единовременную денежную выплату, которая полагается 
6 ноября 2018, 11:58
19-летнего парня из Сызрани задержали за угон двух авто

19-летнего парня из Сызрани задержали за угон двух авто

В Сызрани 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о краже автомобилей. По версии следствия, в августе молодой человек решил подзаработать, ночью отжал дверь гаража на улице Новомайской, и забрался в него. По данным регионального ГУ МВД, он похитил стоявший 
6 ноября 2018, 10:49
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