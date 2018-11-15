|
Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин
Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.
По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной …
|
15 ноября 2018, 04:56
|
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель
В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения.
|
15 ноября 2018, 04:15
|
На реке под Самарой сгорел катер
|
15 ноября 2018, 02:43
|
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
|
15 ноября 2018, 02:16
|
В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»
|
14 ноября 2018, 02:41
|
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей
|
8 ноября 2018, 11:18
|
В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф
|
30 октября 2018, 10:58
|
В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей
|
16 октября 2018, 01:16