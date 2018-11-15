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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.

По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной 
15 ноября 2018, 04:56
В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В Самарской области столкнулись 4 грузовика: травмирован водитель

В четверг, 15 ноября, в Кинельском районе произошло столкновение четырех грузовиков. По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, это случилось неподалеку от поселка Алексеевка. Водители не сумели выдержать дистанцию, и большегрузы столкнулись по направлению движения. 

- В результате серьёзно пострадал водитель 
15 ноября 2018, 04:15
На реке под Самарой сгорел катер

На реке под Самарой сгорел катер

Поздно вечером в среду, 14 ноября, стало известно о пожаре в Волжском районе области. На реке в поселке Падовка в 22:23 загорелся катер на воде. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. На место событий выехали 18 сотрудников оперативного ведомства, 
15 ноября 2018, 02:43
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

Жительница Сызрани задолжала за коммунальные услуги и у нее арестовали автомобиль. На женщине «висел» долг в 63 тысячи рублей, исполнительное производство завели в отделе приставов-исполнителей № 2 Сызрани. Должницу вызвали в отдел, но она предпочла проигнорировать все просьбы.

Тогда 
14 ноября 2018, 02:41
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Судебные приставы из Самарской области нашли и арестовали автомобиль должника. Ранее в отделе приставов №1 по Сызрани и Сызранскому району завели исполнительное производство в отношении этого алиментщика. Долгое время мужчина не перечислял средства на содержание своего сына, официально нигде не 
8 ноября 2018, 11:18
В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи оплатила 101 штраф за нарушение правил дорожного движения. Правда, сделала она это только после того, как лишилась на время водительских прав.

Жительнице Большечерниговского района выписали 101 штраф, но она не спешила их оплачивать. Госавтоинспекция передала 
30 октября 2018, 10:58
В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 44,5 млн рублей

За девять месяцев в Самарской области завели более 9 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего с должников взыскали 44,5 млн рублей. Кроме того, по неоконченным исполнительным производствам смогли собрать 55,8 млн рублей. Очень часто на алиментщиков действуют меры и 
16 октября 2018, 01:16
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