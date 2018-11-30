«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери



Оказалось, что днем в тот же день в … Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.Оказалось, что днем в тот же день в