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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
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30 ноября 2018, 05:20
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«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
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30 ноября 2018, 03:15
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Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки
В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки. По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, …
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30 ноября 2018, 02:27
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт
«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В …
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30 ноября 2018, 10:29
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В России снова подорожает бензин?
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30 ноября 2018, 10:21
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На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей
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29 ноября 2018, 09:13
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Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых
Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным …
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29 ноября 2018, 08:53
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Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
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24 ноября 2018, 08:15
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На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем
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23 ноября 2018, 09:28
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В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона
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9 ноября 2018, 04:38
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка
Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.
Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение …
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16 августа 2018, 11:26
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Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака
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20 июля 2018, 08:48
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Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре
В Самарской области продолжается поиск инвестора, который согласится достроить скандально известную клинику сердца. Об этом сообщает областное Минэкономоразвития. Компания должна за счёт собственных средств на условиях государственно-частного партнёрства завершить объект и оснастить его всем необходимым оборудованием. Кардиоцентр при этом будет …
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13 июля 2018, 05:17
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Еще один мост через Волгу построят в Самарской области
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства моста через Волгу у села Климовка в обход Тольятти. Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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11 июля 2018, 05:35