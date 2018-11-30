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Материалы по теме:

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - 
30 ноября 2018, 05:20
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

Пьяный самарец на «Ниве» устроил ДТП и снес крыльцо аптеки

В пятницу, 30 ноября, в областной столице произошла нестандартная авария — водитель не справился с управлением и «взлетел» на крыльцо аптеки.  По данным «Ночного патруля», это случилось примерно в час дня на пересечении улиц Минской и Нагорной. Как рассказали общественники, 
30 ноября 2018, 02:27
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В 
30 ноября 2018, 10:29
В России снова подорожает бензин?

В России снова подорожает бензин?

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, которые подписали соглашение о заморозке цен. Речь идет о документе, появившемся в начале ноября. В ситуацию вмешалась ФАС по просьбе Российского топливного союза.

Таким 
30 ноября 2018, 10:21
На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

В бюджете Самарской области на 2019 год увеличены расходы на социальную сферу. Одно из приоритетных направлений, куда пойдут деньги — индексация мер соцподдержки семей с детьми. На эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей, что больше показателей шестилетней давности на 5 
29 ноября 2018, 09:13
Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Эксперты рассказали, как отразится на жизни россиян налог на самозанятых

Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным 
29 ноября 2018, 08:53
Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК 
24 ноября 2018, 08:15
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

Футболистам самарских «Крыльев Советов» в этом году осталось провести одну домашнюю игру. 8 декабря на «Самара Арене» соперником подопечных Миодрага Божовича станет клуб «Ростов». На этот поединок впервые за долгое время болельщикам будет разрешен пронос термосов, однако они должны быть 
23 ноября 2018, 09:28
В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В Самаре 10 ноября перекроют дороги около стадиона

В субботу, 10 ноября, будет ограничено движение транспорта около стадиона «Самара Арена». Это будет сделано из-за проведения матча между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
10 ноября с 15.00 до 23.00 запрещается движение по улицам Дальней, Арене 2018, 1-ой стадионной, по проездам № 
9 ноября 2018, 04:38
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка

Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.

Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение 
16 августа 2018, 11:26
Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака

Вложили 20 млрд рублей: в Тольятти запустили новое производство аммиака

В четверг, 19 июля, на ПАО "Куйбышевазот" открылось высокотехнологичное производство аммиака. Проект реализовали совместно с Linde Group. Всего в него вложили 20 млрд рублей инвестиций. В день новый завод будет производить 1 340 тонн аммиака и 8000 м3/ч водорода. Аналогов 
20 июля 2018, 08:48
Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре

Инвестора для Кардиоцентра ищут в Самаре

В Самарской области продолжается поиск инвестора, который согласится достроить скандально известную клинику сердца. Об этом сообщает областное Минэкономоразвития. Компания должна за счёт собственных средств на условиях государственно-частного партнёрства завершить объект и оснастить его всем необходимым оборудованием. Кардиоцентр при этом будет 
13 июля 2018, 05:17
Еще один мост через Волгу построят в Самарской области

Еще один мост через Волгу построят в Самарской области

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства моста через Волгу у села Климовка в обход Тольятти. Створ будущего мостового перехода будет находиться в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС, говорится в сообщении на сайте ведомства. 
 
Общая протяженность участка строительства 
11 июля 2018, 05:35
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