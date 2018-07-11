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Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары
В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». …
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6 июля 2018, 12:27
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Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
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9 апреля 2018, 08:01
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Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций
Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
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27 марта 2018, 08:00
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Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»
В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+». В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 …
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22 февраля 2018, 11:35
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Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото
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19 ноября 2016, 06:32
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В Самаре отремонтируют мост по улице Грозненской
Реконструкция мостового перехода в Куйбышевском районе Самары стартует 1 апреля. Об этом в своем "твиттере" написал заместитель главы администрации городского округа Самара - глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун. Из сообщения следует, что прошло совещание по вопросу ремонта путепровода по …
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29 января 2015, 08:42
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В США рухнул автомобильный мост
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24 мая 2013, 07:30