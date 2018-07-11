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Материалы по теме:

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

Диализный центр откроется в Куйбышевском районе Самары

В понедельник, 9 июля, в Самарской городской больнице №10 на улице Бакинской, 27, строение 1 откроется диализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.

Медицинское учреждение оборудовано современными диализными аппаратами и создано совместно с ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 

6 июля 2018, 12:27
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

Новый резидент появился в ТОР «Тольятти»

В ТОР «Тольятти» появился новый резидент – «ВолгаГофроПак+».  В среду, 21 февраля, в правительстве Самарской области с этой компанией подписано соглашение. На территории опережающего развития запланировано открытие производства трехслойного упаковочного гофрокартона и гофрокоробов. Работу на новом предприятии смогут получить 63 

22 февраля 2018, 11:35
Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото

Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото

Сегодня, 19 ноября, ночью в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. ВАЗ-2110 протаранил опору моста, пишут очевидцы событий в соцсетях.

По словам горожан, водитель «десятки» остался жив. Некоторые утверждают, что мужчина был пьян и сначала убежал в один из дворов 
19 ноября 2016, 06:32
В Самаре отремонтируют мост по улице Грозненской

В Самаре отремонтируют мост по улице Грозненской

Реконструкция мостового перехода в Куйбышевском районе Самары стартует 1 апреля. Об этом в своем "твиттере" написал заместитель главы администрации городского округа Самара - глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун. Из сообщения следует, что прошло совещание по вопросу ремонта путепровода по 

29 января 2015, 08:42
В США рухнул автомобильный мост

В США рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в пятницу в американском штате Вашингтон, в воде оказались автомобили и люди, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс". 

В воде оказалось как минимум два автомобиля с людьми. Телеканал Fox News сообщает, что на место происшествия 

24 мая 2013, 07:30
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