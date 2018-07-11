Автомобильный мост обрушился в пятницу в американском штате Вашингтон, в воде оказались автомобили и люди, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед Пресс".

В воде оказалось как минимум два автомобиля с людьми. Телеканал Fox News сообщает, что на место происшествия …