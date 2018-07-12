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600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре
За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
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12 июля 2018, 04:22
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После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре
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12 июля 2018, 02:38
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С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области
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12 июля 2018, 02:19
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Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре
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12 июля 2018, 12:05
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Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч
Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.
Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, …
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5 июля 2018, 03:17
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Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре
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5 июля 2018, 09:42
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Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре
28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции …
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29 июня 2018, 09:25
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Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре
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28 июня 2018, 11:28