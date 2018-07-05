Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.

Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным …