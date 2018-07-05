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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

Стала известна программа фестиваля болельщиков в Самаре на 6 июля

6 июля после двухдневного перерыва возобновит свою работу фестиваль болельщиков в Самаре. В этот день площадка откроется в 16:00.  Развлекательная программа начнется с выступления группы "Джой Бэнд", танцевального коллектива NF и вокально-инструментального дуэта "Кирилл да Марья шоу". Затем на сцену 

5 июля 2018, 01:10
Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Кенгуру не пустили на матч чемпионата мира по футболу в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу в Самаре с иностранцами происходят различные курьезные истории. Одно из них журналистам во время прогулки на теплоходе «Хирург Разумовский» рассказал врио вице-губернатора Александр Фетисов.

Австралийский фанат отправился на стадион «Самара Арена» в компании с надувным 

5 июля 2018, 09:54
Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре

В Железнодорожный районный суд Самары направили уголовное дело в отношении двух приятелей. 32-летнего жителя нашего города и его знакомого, 35-летнего рецидивиста из Екатеринбурга, подозревают в серии квартирных краж в областной столице.

По версии следствия, с мая 2017 по апрель 
5 июля 2018, 09:42
Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями 
4 июля 2018, 03:58
Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); 
4 июля 2018, 02:48
Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

Появились подробности о заминировании нескольких торговых центров в Самаре

28 июня по Самаре прокатилась настоящая волна «телефонного терроризма». Из-за сообщений о минированиях были эвакуированы сразу несколько торговых центров. В частности, речь идет о таких комплексах, как "Аврора", "Космопорт", "Леруа Мерлен", "Гудок", "Апельсин" и "Мега". Также, эвакуация прошла на станции 

29 июня 2018, 09:25
Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

Полиция смогла найти потерянные в Ульяновске билеты на матч в Самаре

В Самаре полицейские помогли иностранному болельщику найти потерянные билеты на матч. Турист 1993 года рождения на поезде из Ульяновска приехал в Самару. При заселении в местную гостиницу он обнаружил пропажу папки, в которой у него были билеты на игру. Молодой 
28 июня 2018, 11:28
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Деньги на лечение жены главного спасателя Тольятти Екатерины Дербеневой собраны

Деньги на лечение жены главного спасателя Тольятти Екатерины Дербеневой собраны

Деньги, необходимые для лечения супруги руководителя «Центра гражданской защиты» Тольятти Андрея Дербенева, собраны в полном объеме. Об этом сообщил сам главный спасатель Автограда. Он попросил прекратить переводить пожертвования. Также Андрей Дербенев добавил, что Екатерину уже перевели на лечение в Самару.

«Спасибо 

26 июня 2018, 02:32
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Тольяттинцы собирают средства на помощь супруге главного спасателя города

Тольяттинцы собирают средства на помощь супруге главного спасателя города

Жителей Тольятти призывают помочь семье директора «Центра гражданской защиты города» Андрея Дербенева. С его женой Екатериной случилась беда.

«У Кати наступила долгожданная беременность, на 28 неделе врачи были вынуждены сделать кесарево. Родилась малышка размером всего с ладошку и весом 900 гр. 

21 июня 2018, 03:32
Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна 

24 мая 2018, 09:00
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