Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.
Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, а также составили ориентировку. Через некоторое время на связь вышли сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, к которым обратился хозяин потеряных вещей.
В итоге, бумаги вернулись к владельцу. Из-за того, что иностранец мог опоздать на матч, его довезли на служебной машине до остановки и посадили на шаттл до стадиона, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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