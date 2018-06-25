На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и лейтенант Сергей Кладов, поинтересовались, в чем состоит проблема. Знание английского языка помогло выяснить, что у мужчин сломался мотоцикл.
Росгвардейцы вызвали на место техников. Через час двухколесная машина стала полностью исправной.
Алексей Овтин и Сергей Кладов рассказали, что до начала чемпионата с сотрудниками Росгвардии постоянно проводились занятия по изучению английского языка.
«Помимо этого нам выдали разговорники на четырех языках, которые были изучены военнослужащими и сотрудниками, как говорится, «от корки до корки», - пояснил Алексей Овтин.
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