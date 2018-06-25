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Материалы по теме:

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
25 июня 2018, 04:13
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Тольяттинцы собирают средства на помощь супруге главного спасателя города

Тольяттинцы собирают средства на помощь супруге главного спасателя города

Жителей Тольятти призывают помочь семье директора «Центра гражданской защиты города» Андрея Дербенева. С его женой Екатериной случилась беда.

«У Кати наступила долгожданная беременность, на 28 неделе врачи были вынуждены сделать кесарево. Родилась малышка размером всего с ладошку и весом 900 гр. 

21 июня 2018, 03:32
Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна 

24 мая 2018, 09:00
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя 
11 мая 2018, 02:36
С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице 

11 мая 2018, 11:56
Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя 

4 мая 2018, 12:08
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
Самарские полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

Самарские полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

На днях самарские полицейские помогли мужчине, которому внезапно стало плохо. Инцидент произошел на станции метро «Безымянка». Один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него начались судороги.

Первыми к пострадавшему подоспели заместитель командира 4-го взвода отдельной роты ППСП отдела полиции на метрополитене 

12 февраля 2018, 12:55
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