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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин
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28 августа 2018, 09:47
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31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре
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28 августа 2018, 09:23
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев
Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", …
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28 августа 2018, 08:44
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В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу
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28 августа 2018, 08:13
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти
Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга …
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26 августа 2018, 04:50
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«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»
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26 августа 2018, 03:20
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Сторона обвинения не согласовала меру наказания для Екатерины Пузиковой
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5 августа 2015, 01:38
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Самарского банкира Дмитрия Пузикова убили из ревности?
Екатерина Пузикова предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа - заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. По версии следствия, женщина отравила банкира в марте 2012 года. Дело уже дважды передавалось в прокуратуру, и оба раза надзорное ведомство фиксировало …
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29 декабря 2014, 11:27
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Самарского банкира Пузикова отравили не кадмием, а талием
Неожиданный поворот громкого уголовного дела. Заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова отравили не кадмием, как считали ранее, а талием. Вещество находилось в бутылке с дистиллированной водой, и его концентрация в десятки раз превышала смертельную дозу. Таковы результаты последней судебно-медицинской …
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11 января 2013, 04:00