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Материалы по теме:

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
В блогах.

В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев

Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", 
28 августа 2018, 08:44
В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

Полицейским сообщили, что в одну из больниц с серьезными травмами поступил 47-летний житель Самары. Оказалось, что пострадавшего доставили на машине скорой помощи из его собственной квартиры на улице Паровозной в Железнодорожном районе.

Правоохранители опросили соседей мужчины, и выяснилось, что 
28 августа 2018, 08:13
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга 
26 августа 2018, 04:50
«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

В результате драки между соседями двух домов по улице Ташкентской один человек попал в больницу с серьезной травмой головы, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, поводом для выяснения отношения «с помощью кулаков» стало замечание 
26 августа 2018, 03:20
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Сторона обвинения не согласовала меру наказания для Екатерины Пузиковой

Сторона обвинения не согласовала меру наказания для Екатерины Пузиковой

Сегодня, 5 августа, представитель прокуратуры попросила у судьи еще два дня на подготовку к прениям по делу об убийстве замдиректора самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Дело в том, что сторона обвинения за две недели так и не сумела согласовать позицию 
5 августа 2015, 01:38
Самарского банкира Дмитрия Пузикова убили из ревности?

Самарского банкира Дмитрия Пузикова убили из ревности?

Екатерина Пузикова предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа - заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. По версии следствия, женщина отравила банкира в марте 2012 года. Дело уже дважды передавалось в прокуратуру, и оба раза надзорное ведомство фиксировало 

29 декабря 2014, 11:27
Самарского банкира Пузикова отравили не кадмием, а талием

Самарского банкира Пузикова отравили не кадмием, а талием

Неожиданный поворот громкого уголовного дела. Заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова отравили не кадмием, как считали ранее, а талием. Вещество находилось в бутылке с дистиллированной водой, и его концентрация в десятки раз превышала смертельную дозу. Таковы результаты последней судебно-медицинской 

11 января 2013, 04:00
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