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Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ
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17 октября 2018, 09:46
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В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»
Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут …
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17 октября 2018, 09:20
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Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца
В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об …
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17 октября 2018, 08:00
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В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом
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17 октября 2018, 04:43
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Пьяный самарец не заметил, как 2-летний сын утонул в ванне
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17 октября 2018, 08:47
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В Самарской области 3-летний малыш погиб от удара током: судить будут его отца
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16 октября 2018, 08:21