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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
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2 ноября 2018, 02:43
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51
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В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая …
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1 ноября 2018, 09:42
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Тольятти мужчина задушил любимую, которая кричала во сне
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1 ноября 2018, 01:04
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Высокий и с татуировками: в Самарской области ищут подозреваемого в убийстве
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1 ноября 2018, 09:25