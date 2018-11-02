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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил 
2 ноября 2018, 01:51
В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая 
1 ноября 2018, 09:42
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Тольятти мужчина задушил любимую, которая кричала во сне

В Тольятти мужчина задушил любимую, которая кричала во сне

Полицейские из Тольятти расследовали настоящую криминальную драму: в своей постели в квартире дома на улице Новопромышленной была убита 58-летняя женщина. По материалам делам, семейная пара легла спать после совместных посиделок с алкоголем. Во сне пенсионерка начала кричать, и, недолго думая, 
1 ноября 2018, 01:04
Высокий и с татуировками: в Самарской области ищут подозреваемого в убийстве

Высокий и с татуировками: в Самарской области ищут подозреваемого в убийстве

В Самарской области разыскивают молодого человека, которого подозревают в убийстве. Преступление произошло 29 октября в квартире дома по улице Тополиной в Тольятти. В помещении нашли тело 41-летнего мужчины. Его смерть была насильственной, эксперты определили, что он получил различные травмы. В 
1 ноября 2018, 09:25
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