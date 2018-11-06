В блогах: отборные десятиклассники, или как проходила присяга … Блогер Ольга Шелест рассказала , как в Самарском лицее государственной службы и правоохранительных органов проходила присяга. «Это уникальное учебное заведение не только для Самары, но и для России, - пишет автор. - Почему уникальное? Потому что сюда приезжают получать образование