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В Самаре сокращается число курильщиков
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15 ноября 2018, 09:32
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Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении
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15 ноября 2018, 09:14
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Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых
Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о …
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15 ноября 2018, 05:29
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Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин
Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.
По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной …
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15 ноября 2018, 04:56
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В блогах: "Письма счастья" на железных гаражах самарского поселка Мехзавод
Блогер missis_ykcyc рассказала, что недавно на железных гаражах возле 156-й школы самарского поселка Мехзавод были развешены вот такие "письма счастья".
"Администрация Красноглинского района потребовала у автовладельцев документы на право пользования земельным участком, занимаемым нестационарным объектом. Разумеется, владельцы незаконных …
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14 ноября 2018, 08:12
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В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
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14 ноября 2018, 05:26
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
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13 ноября 2018, 05:16