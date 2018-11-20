В блогах: комфортная городская среда в Самаре



"Каждый год мы слышим, что там все приведут в порядок, но воз и ныне там. При … Блогер Евгений Синюков пишет про псевдокомфортную городскую среду в Самаре на проспекте Карла Маркса. Автор прогулялся по участку от Киевской до Дачной."Каждый год мы слышим, что там все приведут в порядок, но воз и ныне там. При