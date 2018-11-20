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Материалы по теме:

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. 
20 ноября 2018, 11:19
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
 
Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения 
20 ноября 2018, 10:51
В блогах: комфортная городская среда в Самаре

В блогах: комфортная городская среда в Самаре

Блогер Евгений Синюков пишет про псевдокомфортную городскую среду в Самаре на проспекте Карла Маркса. Автор прогулялся по участку от Киевской до Дачной.

"Каждый год мы слышим, что там все приведут в порядок, но воз и ныне там. При 
20 ноября 2018, 09:46
В блогах. Падающий столб. Необычная

В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки

Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему 
16 ноября 2018, 05:18
В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам 
16 ноября 2018, 05:07
В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

Самарец Евгений Курдов через "Фейсбук" попросил власти города обратить внимание на проблему жителей дома № 168 по улице Партизанской.

"Помогите хоть как-то воздействовать на коммунальную службу! Раскопали дом еще 3 недели назад, не так давно запустили отопление. Но 
15 ноября 2018, 06:57
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