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В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
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20 ноября 2018, 01:07
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками
Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. …
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20 ноября 2018, 11:19
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Из Самарской области выдворили 842 нелегалов
С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
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20 ноября 2018, 10:51
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В блогах: комфортная городская среда в Самаре
Блогер Евгений Синюков пишет про псевдокомфортную городскую среду в Самаре на проспекте Карла Маркса. Автор прогулялся по участку от Киевской до Дачной.
"Каждый год мы слышим, что там все приведут в порядок, но воз и ныне там. При …
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20 ноября 2018, 09:46
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В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки
Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему …
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16 ноября 2018, 05:18
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В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата
В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам …
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16 ноября 2018, 05:07
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В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком
Самарец Евгений Курдов через "Фейсбук" попросил власти города обратить внимание на проблему жителей дома № 168 по улице Партизанской.
"Помогите хоть как-то воздействовать на коммунальную службу! Раскопали дом еще 3 недели назад, не так давно запустили отопление. Но …
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15 ноября 2018, 06:57