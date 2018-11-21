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В блогах: после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре
Блогер Анна Носова жалуется, что после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре. "К сожалению, реализация «проекта» пошла у нас по типичному сценарию, так свойственному нашему управленческому аппарату: «как обычно, не предусмотрели, не успели, нет денег», - негодует девушка. - …
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21 ноября 2018, 11:52
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В блогах: таблички на исторических домах Самары сделали по-колхозному
Блогер Владислав Харчев считает, что таблички к мундиалю на исторических домах Самары сделали "по-колхозному". "Трудно найти 2 одинаковые: и цвета фона разные, и логотип города, и уголки. Такое впечатление, что делали их на кухне какие-то школьники, - утверждает автор. …
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21 ноября 2018, 10:13
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Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой
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21 ноября 2018, 07:05
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В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
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21 ноября 2018, 05:18
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В блогах: Самара на контрасте...
Блогер Александр Жоголев пишет про Самару на контрасте. "Прошёл чемпионат мира по футболу. Его все ждали. К нему готовились: красили, замазывали, затыкали, подпирали, убирали лишнее, параллельно строили новое (например, 5-звёздочный отель посреди трущоб). Хотели в будущем быть привлекательными для …
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20 ноября 2018, 05:24
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В блогах: про эвакуаторы возле медицинских учреждений
Блогер Тамара Правдина обращает внимание на эвакуаторы возле медицинских учреждений. Скандальная ситуация, которая неделю назад сложилась около Самарской филармонии на глазах губернатора, постоянно повторяется у областных больниц.
"Например, недавно я наблюдала, как эвакуировали автомобили у Сызранской горбольницы. Только …
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20 ноября 2018, 09:54