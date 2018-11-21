В блогах: про эвакуаторы возле медицинских учреждений



"Например, недавно я наблюдала, как эвакуировали автомобили у Сызранской горбольницы. Только … Блогер Тамара Правдина обращает внимание на эвакуаторы возле медицинских учреждений. Скандальная ситуация, которая неделю назад сложилась около Самарской филармонии на глазах губернатора, постоянно повторяется у областных больниц."Например, недавно я наблюдала, как эвакуировали автомобили у Сызранской горбольницы. Только