11
53
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 
26 ноября 2018, 05:29
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В Парке металлургов в областной столице усилили патрулирование. Это произошло после истории с нападением на утку. Ранее в соцсетях очевидец рассказал, что по пути домой он приметил в парке охотника с лассо. Мужчина вытащил из озера утку, а затем жестоко 
26 ноября 2018, 05:23
В блогах: на

В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил 
23 ноября 2018, 11:15
В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.

"Будем 
23 ноября 2018, 04:48
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх