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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
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26 ноября 2018, 09:03
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В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода
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26 ноября 2018, 08:45
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В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 …
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26 ноября 2018, 05:29
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В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки
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26 ноября 2018, 05:23
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В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил …
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23 ноября 2018, 11:15
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В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку
Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.
"Будем …
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23 ноября 2018, 04:48
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В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
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22 ноября 2018, 07:09