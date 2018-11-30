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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы

Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - 
30 ноября 2018, 05:20
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»

В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»

В четверг, 29 ноября, в Самаре произошла авария, во время которой пострадал пешеход. В 18:31 34-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Мяги. Когда она поворачивала налево, на улицу Гагарина, то сбила 51-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть 
30 ноября 2018, 01:41
В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину

На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину

Во вторник, 27 ноября, на улице Ставропольской в Самаре произошла смертельная авария. В 17:45 73-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте на пересечении улиц Ставропольской и Майской. Внезапно ее сбил грузовик Isuzu, ехавший со стороны улицы Советской в направлении Кирова. 
28 ноября 2018, 03:01
В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

Накануне, 27 ноября, в областной столице произошла крупная дорожная авария. В 9:20 29-летний водитель на иномарке Datsun ехал по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Однако автомобилист не справился с управлением и оказался на встречке, 
28 ноября 2018, 02:38
В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

Вчера, 30 декабря, около 2 часов ночи активисты «Ночного патруля» заметили на улице Владимирской водителя с явными признаками алкогольного опьянения.
 
Мужчина на вазовской легковушке приехал к круглосуточному супермаркету, сделал покупки, сел за руль и уехал. Активисты передали данные о 
31 декабря 2017, 03:40
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

В ночь на пятницы на субботу, с 4 на 5 ноября, на улице Димитрова в Самаре произошло ДТП.  Как сообщает портал 63.ru со ссылкой на активистов движения «Ночной патруль», пьяный водитель на «Форде» протаранил пешеходное ограждение.

Когда «патрулевец» подошел 
5 ноября 2016, 01:36
Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани

Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани

Добровольцы, патрулировавшие сызранские улицы, заметили на ульяновском шоссе вазовскую «четырнадцатую», которой, предположительно, управлял пьяный водитель. «Ночной патруль» передал информацию в ГИБДД. От дорожных полицейских автомобилист попытался скрыться. Было организовано преследование. В результате нарушителя задержали.

Выяснилось, что 22-летний парень, у которого никогда 

16 мая 2016, 11:51
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