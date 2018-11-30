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В блогах: дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы
Известный российский журналист Андрей Караулов поведал в "Фейсбуке", что дочери Королёва не понравилось, как проголосовали самарцы в конкурсе "Великие имена России". "Позвонила Наталья Сергеевна Королёва, замечательный врач и литератор. Автор трехтомника о своём великом отце, - пишет автор. - …
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30 ноября 2018, 05:20
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
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30 ноября 2018, 03:15
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»
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30 ноября 2018, 01:41
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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе
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29 ноября 2018, 01:13
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На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину
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28 ноября 2018, 03:01
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В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun
Накануне, 27 ноября, в областной столице произошла крупная дорожная авария. В 9:20 29-летний водитель на иномарке Datsun ехал по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Однако автомобилист не справился с управлением и оказался на встречке, …
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28 ноября 2018, 02:38
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В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»
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31 декабря 2017, 03:40
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В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин
Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.
Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель …
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13 декабря 2016, 11:02
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Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова
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5 ноября 2016, 01:36
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Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани
Добровольцы, патрулировавшие сызранские улицы, заметили на ульяновском шоссе вазовскую «четырнадцатую», которой, предположительно, управлял пьяный водитель. «Ночной патруль» передал информацию в ГИБДД. От дорожных полицейских автомобилист попытался скрыться. Было организовано преследование. В результате нарушителя задержали.
Выяснилось, что 22-летний парень, у которого никогда …
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16 мая 2016, 11:51