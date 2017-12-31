Добровольцы, патрулировавшие сызранские улицы, заметили на ульяновском шоссе вазовскую «четырнадцатую», которой, предположительно, управлял пьяный водитель. «Ночной патруль» передал информацию в ГИБДД. От дорожных полицейских автомобилист попытался скрыться. Было организовано преследование. В результате нарушителя задержали.

Выяснилось, что 22-летний парень, у которого никогда …