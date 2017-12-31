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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Не поделили конфорку?»: Пьяная самарчанка угрожала убийством соседке по коммуналке

«Не поделили конфорку?»: Пьяная самарчанка угрожала убийством соседке по коммуналке

Жительница Самары угрожала убить свою 43-летнюю соседку по коммунальной квартире. Соседки, проживающие в одном из домов по улице Чапаевской, встретились в дневное время на кухне. Сначала они просто поругались. Однако этого им оказалось мало. В ход пошла кухонная утварь, вскоре 
17 декабря 2017, 02:18
Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
 
По словам активистов, житель Самары 
2 декабря 2017, 04:25
Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в 
24 сентября 2017, 01:32
В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП

В ночь с пятницы на субботу, с 22 на 23 сентября, в Самаре на улице Алма-Атинской произошло ДТП. Автомобиль "Шевроле", которым управляла молодая девушка, сбил троих пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.
 
Авария произошла на территории парковки. Двое 
23 сентября 2017, 02:23
В Тольятти полиция догнала пьяного водителя за рулем

В Тольятти полиция догнала пьяного водителя за рулем "десятки", есть видео

За нарушение ПДД инспекторы ДПС в Тольятти на Ботанической улице попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, грубо нарушая правила. Вскоре «десятку» остановили.

Лежа на траве, 47-летний автомобилист заявил, что не пил, освидетельствование проходить 
20 сентября 2017, 10:41
Экс-игрока «Сызрани-2003» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Экс-игрока «Сызрани-2003» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Сызранская прокуратура поддержала гособвинение в мировом суде по уголовному делу Александра Ивашина - 22-летнего экс-игрока ФК «Сызрань-2003». Он обвиняется в нарушении ПДД.

Как следует из материалов уголовного дела, 21 мая Ивашин находился за рулём автомобиля Toyota Corolla в состоянии 
25 июля 2017, 10:18

Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.

По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.

Через некоторое время девушка решила 

4 июня 2017, 05:12
В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

Сотрудники Росгвардии Самарской области задержали гражданина, который решил пострелять на улице. Инцидент случился во дворе одного из домов по улице Елизарова в Кировском районе.
 
По предварительной версии, подозреваемый - ранее судимый 50-летний местный житель - переделал сигнальный пистолет для 

3 июня 2017, 02:14
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

В ночь на пятницы на субботу, с 4 на 5 ноября, на улице Димитрова в Самаре произошло ДТП.  Как сообщает портал 63.ru со ссылкой на активистов движения «Ночной патруль», пьяный водитель на «Форде» протаранил пешеходное ограждение.

Когда «патрулевец» подошел 
5 ноября 2016, 01:36
Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани

Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани

Добровольцы, патрулировавшие сызранские улицы, заметили на ульяновском шоссе вазовскую «четырнадцатую», которой, предположительно, управлял пьяный водитель. «Ночной патруль» передал информацию в ГИБДД. От дорожных полицейских автомобилист попытался скрыться. Было организовано преследование. В результате нарушителя задержали.

Выяснилось, что 22-летний парень, у которого никогда 

16 мая 2016, 11:51
В Самаре активисты «Ночного патруля» помогли задержать автовора

В Самаре активисты «Ночного патруля» помогли задержать автовора

В Самаре активисты "Ночного патруля" помогли задержать предполагаемого автовора, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По данным полиции, около 4:00 активист сообщил инспекторам ДПС, что увидел, как неизвестный мужчина похитил аккумулятор с автомобиля ВАЗ-2107, который стоял во дворе одного из 
15 ноября 2015, 08:50
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