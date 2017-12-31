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«Не поделили конфорку?»: Пьяная самарчанка угрожала убийством соседке по коммуналке
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17 декабря 2017, 02:18
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Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской
В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
По словам активистов, житель Самары …
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2 декабря 2017, 04:25
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Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в …
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24 сентября 2017, 01:32
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В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП
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23 сентября 2017, 02:23
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В Тольятти полиция догнала пьяного водителя за рулем "десятки", есть видео
За нарушение ПДД инспекторы ДПС в Тольятти на Ботанической улице попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, грубо нарушая правила. Вскоре «десятку» остановили.
Лежа на траве, 47-летний автомобилист заявил, что не пил, освидетельствование проходить …
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20 сентября 2017, 10:41
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Экс-игрока «Сызрани-2003» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
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25 июля 2017, 10:18
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Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП
В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.
По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.
Через некоторое время девушка решила …
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4 июня 2017, 05:12
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В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета
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3 июня 2017, 02:14
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В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин
Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.
Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель …
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13 декабря 2016, 11:02
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Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова
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5 ноября 2016, 01:36
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Активисты «Ночного патруля» помогли полиции раскрыть автоугон в Сызрани
Добровольцы, патрулировавшие сызранские улицы, заметили на ульяновском шоссе вазовскую «четырнадцатую», которой, предположительно, управлял пьяный водитель. «Ночной патруль» передал информацию в ГИБДД. От дорожных полицейских автомобилист попытался скрыться. Было организовано преследование. В результате нарушителя задержали.
Выяснилось, что 22-летний парень, у которого никогда …
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16 мая 2016, 11:51
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В Самаре активисты «Ночного патруля» помогли задержать автовора
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15 ноября 2015, 08:50