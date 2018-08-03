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В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка
Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.
"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. …
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3 августа 2018, 09:19
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В блогах: как человека может ограбить постигающий искусство дзен "Сбербанк"
Катя Милицкая предупредила в "Фейсбуке", как человека может подвести Сбербанк.
"5 дней назад я решила кинуть 18 тысяч на сберовскую карту, чтобы оплатить с нее коммуналку, - пишет девушка. - Банкомат взял деньги и, обиженно хрюкнув, сообщил, что …
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31 июля 2018, 04:39
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В блогах: Осторожно, новое "разводилово" от Сбербанка
Дмитрий Иванов предупредил в "Фейсбуке" про новое "разводилово" от Сбербанка: "Приходит вдруг эсэмэска, что на расчетный счет фирмы пришел платеж. Никаких услуг СМС-оповещения подключено не было. Захожу в личный кабинет и вижу письмо от Сбербанка. В нем сказано: "Вам …
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29 июля 2018, 11:32
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В блогах: курьёзные подводные камни в работе Сбербанка
Олег Поздняков поведал в "Фейсбуке" про курьёзные подводные камни, с которыми могут столкнуться клиенты Сбербанка. "Никогда у меня не было сберовской карты и заводить ее не собирался", - пишет автор.
"Но тут, в связи с отъездом, захотел сделать …
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26 июля 2018, 05:56
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В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов
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10 июля 2018, 11:21
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В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро
Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.
"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. …
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10 июля 2018, 10:03
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В Самарской области муж украл деньги с банковской карты бывшей жены
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5 февраля 2018, 03:08
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Грабитель отнял у самарца банковскую карту и снял с неё деньги
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26 января 2018, 04:23