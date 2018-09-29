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Материалы по теме:

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на 
24 июля 2018, 10:41
Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Скупой платит дважды. В полной мере испытал на себе правильность этой поговорки один из жителей Самары. У мужчины накопилось 45 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 29 тысяч рублей. Гасить их он не спешил. Судебные приставы несколько раз приходили 

12 июля 2018, 09:47
20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре

Администрацию детского сада №282 из Самары привлекли к ответственности из-за отсутствия доступа для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Дело в том, что у входа в здание нет пандуса.

Это выяснилось во время проверки, проведенной  прокуратурой Кировского района. Надзорное ведомство 
11 июля 2018, 10:19
Разлив нефти под Саратовом: Приостановлена прокачка по нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк

Разлив нефти под Саратовом: Приостановлена прокачка по нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк

Прокачка по магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Тихорецк» приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Дёмина.
 
«Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объёмы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное 

10 апреля 2018, 06:42
Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове

Сильнейший снегопад на минувших выходных доставил неприятности не только самарцам. Только за один день 4 марта разгул стихии спровоцировал в Саратове 71 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, большинство аварий обошлось без пострадавших. Только два человека были доставлены в больницу.

Сотрудники 
5 марта 2018, 06:13
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
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