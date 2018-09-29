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"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
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11 августа 2018, 10:19
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В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино
В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на …
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24 июля 2018, 10:41
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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
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12 июля 2018, 09:47
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20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре
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11 июля 2018, 10:19
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Разлив нефти под Саратовом: Приостановлена прокачка по нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк
Прокачка по магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Тихорецк» приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Дёмина.
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10 апреля 2018, 06:42
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Всего за один день снегопад спровоцировал 71 ДТП в Саратове
Сильнейший снегопад на минувших выходных доставил неприятности не только самарцам. Только за один день 4 марта разгул стихии спровоцировал в Саратове 71 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, большинство аварий обошлось без пострадавших. Только два человека были доставлены в больницу.
Сотрудники …
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5 марта 2018, 06:13
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Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум
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14 февраля 2018, 01:22
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Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".
Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос …
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14 декабря 2017, 11:32