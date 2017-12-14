Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".
Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос проведения в Саратовской области рок-фестиваля. По мнению парламентария, такой концерт принесет Саратову "не только миллиард проблем, но и огромный поток туристов в регион". В саратовской думе заявили, что над этим вопросом нужно поработать совместно с министерством культуры.
По информации местных СМИ, потенциальной площадкой "Рока над Волгой" могла бы стать одна из полян под Балаково. Саратовские пользователи в восторге от идеи. Их комментарии ироничны: "Самара сама не ам и другому не дам! Так отберем же фестиваль у соседей!"
Напомним, последний раз “Рок над Волгой” прошел на площадке около поселка Петра-Дубрава в 2013 году. Самарцам он запомнился приездом группы Rammstein.
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