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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 декабря 2017г 
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По сообщениям региональных информагентств, которые ссылаются на сведения правоохранителей, после столкновения на месте скончались 2 пассажира микроавтобуса. 21-летний водитель Volkswagen 

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В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На открытии, которое состоялось накануне, собрались около 30 тысяч молодых людей из более чем 180 стран. Это лучшие представители студенчества, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
В 

16 октября 2017, 03:17
В Самаре открылся III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

В Самаре открылся III Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

Уже в третий раз областная столица принимает фестиваль «Волга театральная». Зрители смогут увидеть и оценить постановки лучших коллективов из Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Спектакли будут идти на площадках кукольного и драматического 

26 сентября 2017, 10:05
Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Подножный корм: Саратовец собрал 2 кг шампиньонов на трамвайных путях

Житель Саратова на трамвайных путях маршрута № 3 смог собрать 2 килограмма шампиньонов. Как заявил сам пенсионер местным журналистам, это уже второй подобный «улов» в течение недели.
Дождей давно нет, удивляется горожанин, а грибы растут, причем исключительно возле рельсов и 

31 августа 2017, 03:35
Житель Саратова пытался попасть в Крым на плоту из пластиковых бутылок

Житель Саратова пытался попасть в Крым на плоту из пластиковых бутылок

В Керченском проливе пограничники задержали 53-летнего жителя Саратова, который плыл в Крым на самодельном плоту. Об этом рассказали федеральные СМИ со ссылкой на информацию ФСБ.
Мужчину обнаружили в одной миле от берега. Он на плоту из пластиковых бутылок и досок 

14 июля 2017, 05:34
На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

На набережной в Саратове под асфальт провалился пожарный КамАЗ

Это происшествие случилось в Саратове на набережной в минувшие выходные. Пожарная машина провалилась под асфальт. Для того, чтобы вызволить автомобиль, пришлось прибегнуть к помощи подъемного крана.
По информации свидетелей инцидента, принадлежащий пожарной службе КамАЗ оказался на набережной для пополнения запасов 

5 июня 2017, 02:14
Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»

Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»

В московском издательстве «Аст» вышла книга ужасов, с рассказом о поездке на «Рок над Волгой». Компания молодых людей едет из Уфы на фестиваль в Самару, где главная героиня становится жертвой сверхъестественной сущности.

Рассказ называется «Бог тошноты», книга – «Запах». 
15 августа 2016, 10:51

"Рок над Волгой" может вернуться в Самару

В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.

Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.

По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином 
21 июля 2015, 04:50
В Самаре хотят возродить «Рок над Волгой»

В Самаре хотят возродить «Рок над Волгой»

О возрождении в Самарской области фестиваля «Рок над Волгой» говорили на молодежном форуме «iВолга-2015», который прошел на Мастрюковских озерах на прошлой неделе. По словам участников «Иволги», студенты обсуждали эту тему с новым министром культуры Самарской области Сергеем Филипповым. Однако прежде 
1 июля 2015, 11:14
Азаров выступил за восстановление

Азаров выступил за восстановление "Рока над Волгой"

Глава Самары Дмитрий Азаров выступил за восстановление ежегодного фестиваля "Рок над Волгой". Соответствующую запись он опубликовал в личном "твиттере". Азаров написал: "А какая традиция была: "Рок над Волгой" ко Дню России! Столько людей приезжало в Самарскую область на это событие 

14 июня 2014, 07:57
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