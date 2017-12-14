Азаров выступил за восстановление "Рока над Волгой" Глава Самары Дмитрий Азаров выступил за восстановление ежегодного фестиваля "Рок над Волгой". Соответствующую запись он опубликовал в личном "твиттере". Азаров написал: "А какая традиция была: "Рок над Волгой" ко Дню России! Столько людей приезжало в Самарскую область на это событие …