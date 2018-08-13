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В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек
В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и …
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13 августа 2018, 04:29
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В Самаре Chevrolet NIVA протаранила Kia Rio: автоледи попала в больницу
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13 августа 2018, 03:18
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В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса
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13 августа 2018, 01:23
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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую
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8 августа 2018, 08:28
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Стало известно, когда откроют улицу Энтузиастов в Самаре
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6 августа 2018, 04:06
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В Кинельском районе и Тольятти временно перекроют несколько трасс
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1 августа 2018, 05:38
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В Самаре перекрыли улицу Нагорную
До полуночи воскресенья, 19 августа, в областной столице перекрыли улицу Нагорную на участке от Охотничьей до улицы Александра Матросова. Там будет проводиться ремонт теплосетей, сообщили в городской администрации. Когда этот участок снова откроют для движения, то планируется перекрыть улицу Матросова …
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1 августа 2018, 09:55