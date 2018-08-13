Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти 12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода. В результате …