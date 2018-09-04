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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни

Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.  
 
Напомним, что  сановник должен был приехать в Самару 4 сентября, чтобы решить судьбу памятника эпохи конструктивизма, Фабрики-кухни. 
4 сентября 2018, 03:07
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Со среды, 29 августа, в Самаре ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Это сделают из-за ремонта тепловых сетей и последующего за ним восстановления благоустройства. Улица Урицкого будет перекрыта на участке в 100 метров от Спортивной до Аксакова. Ограничение будет действовать 
29 августа 2018, 03:24
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

В пятницу, 24 августа, в Тольятти перекроют движение транспорта по улице Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. Как сообщили в мэрии Тольятти, улицу перекроют из-за многодневной гонки по велоспорту, 
22 августа 2018, 02:35
Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем 
21 августа 2018, 05:37
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