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Визит главы Минкульта России в Самару перенесен из-за болезни
Визит министра культуры России Владимира Мединского в Самару откладывается из-за болезни. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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4 сентября 2018, 03:07
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День города Самары-2018: полная программа мероприятий
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4 сентября 2018, 02:58
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
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29 августа 2018, 03:24
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25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары
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24 августа 2018, 05:26
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
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21 августа 2018, 05:37