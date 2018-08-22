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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
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21 августа 2018, 05:37
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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона
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13 августа 2018, 03:00
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую
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8 августа 2018, 08:28