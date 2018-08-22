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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем 
21 августа 2018, 05:37
В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

На улице Мичурина в областной столице временно перекрыто движение транспорта на участке между улицами Осипенко и Челюскинцев. Напротив дома № 21 сейчас ведутся аварийные работы. Движение будет закрыто до окончания работ, сроки пока неизвестны. На время ремонта троллейбусы, курсирующие по 
14 августа 2018, 09:37
В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В областной столице будет проводиться Кубок по триатлону. 2 сентября с 05:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. В частности, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по 
13 августа 2018, 03:00
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в областной столице будет перекрыта улица Цеховая на участке протяженностью 30 метров от Горского проезда в сторону улицы Щорса. Движение на этой дороге в Зубчаниновке ограничили еще 6 августа. На данном отрезке трассы сейчас строят газопровод, а 
8 августа 2018, 08:28
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