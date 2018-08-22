Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

… Контракт с самарским футбольным клубом подписал румынский полузащитник Паул-Виорел Антон. Договор рассчитан на три года. Известно, что за свою новую команду он будет выступать под номером 28, а в ближайшее время его внесут в клубную заявку на сезон 2018/2019.