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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В четверг, 23 августа, в 10:00 в Новокуйбышевске прозвучат сирены и звуковые сообщения. Как пояснили в администрации города, управление гражданской защиты населения будет проводить проверку системы оповещения населения при ЧС. Когда жители услышат сирену или речевой сигнал, им не стоит 
22 августа 2018, 12:37
В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

21 августа в Самарской области произошла авария, в которой пострадали сразу двое детей. Около 21:20 24-летний водитель легковушки ехал по улице Магистральной в Сызрани в сторону Октябрьска. Около дома №10 мужчина не пропустил 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу, которые переходили 
22 августа 2018, 10:48
Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Контракт с самарским футбольным клубом подписал румынский полузащитник Паул-Виорел Антон. Договор рассчитан на три года. Известно, что за свою новую команду он будет выступать под номером 28, а в ближайшее время его внесут в клубную заявку на сезон 2018/2019.
21 августа 2018, 04:47
В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В понедельник вечером, 20 августа, неустановленный водитель на неизвестном мототранспорте (предположительно, скутере) ехал по поселку Суходол. На улице Школьной напротив дома № 35 А, где находится магазин, водитель сбил местную жительницу. 40-летняя женщина шла по проезжей части справа налево в 
21 августа 2018, 04:09
Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

В понедельник, 20 августа, произошла дорожная авария в Волжском районе. В 12:00 31-летний мужчина ехал на мотоцикле KAYO по грунтовой дороге от микрорайона «Кошелев парк» в сторону садово-дачного товарищества «КРС». По версии полицейских, байкер столкнулся с иномаркой Chevrolet и получил 
21 августа 2018, 01:09
В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В воскресенье днем, 5 августа, напротив дома № 76 по улице Агибалова в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. 38-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Вилоновской в направлении Агибалова, когда сбил пенионерку. 70-летняя женщина пересекала дорогу вне зоны действия 
6 августа 2018, 05:27
«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

Выяснились сенсационные подробности об утреннем ДТП в Сызрани: оказалось, что сбитый машиной «скорой помощи» пешеход выжил. Его доставили в центральную городскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

Напомним, что авария произошла на улице Декабристов в пятницу, 3 августа. 
3 августа 2018, 03:53
В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

Оказалось, что авария в Сызрани, в которой участвовала машина со спецсигналом, не обошлась без жертв. Напомним, что в пятницу, 3 августа на улице Декабристов около «горбатого» моста был сбит пешеход. Наезд на мужчину совершила карета «скорой помощи», которая ехала в 
3 августа 2018, 02:28
В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»

В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»

В пятницу, 3 августа, на улице Декабристов в Сызрани машина сбила пешехода. Это произошло около «горбатого» моста прямо на «зебре». По информации источника, на пешехода совершил наезд автомобиль, который ехал с включенным спецсигналом. По неподтвержденной пока информации, пострадавший угодил под 
3 августа 2018, 12:55
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