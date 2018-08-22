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В четверг в Новокуйбышевске включатся сирены
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22 августа 2018, 12:37
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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21
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Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани
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22 августа 2018, 10:48
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Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»
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21 августа 2018, 04:47
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В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода
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21 августа 2018, 04:09
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Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области
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21 августа 2018, 01:09
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В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»
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6 августа 2018, 05:27
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«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением
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3 августа 2018, 03:53
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В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей
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3 августа 2018, 02:28
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В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»
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3 августа 2018, 12:55