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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой
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26 сентября 2018, 01:54
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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП
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25 сентября 2018, 06:09
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В Тольятти в ДТП пострадали двое врачей скорой помощи
В понедельник, 24 сентября, в Тольятти случилась авария с каретой скорой помощи. По предварительным данным, столкновение произошло в 16:45 на улице Транспортной в Автозаводском районе. Двое медиков получили черепно-мозговые травмы и ушибы. После оказания помощи одного из сотрудников скорой госпитализировали, …
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25 сентября 2018, 10:06