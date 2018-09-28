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В блогах: а может, повторим "Октоберфест" в Самаре?
"В Мюнхене открылся "Октоберфест". И на праздник пивного безумия поехало и несколько десятков человек из Самарской области. Пожелаем им сильной печени", - пишет в Фейсбуке самарец Вадим Афанасьев. Автор предлагает самарскому пивзаводу: "А почему ему не проводить подобный ивент? …
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28 сентября 2018, 10:15
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В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы
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28 сентября 2018, 07:28
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В блогах: в Самаре озеро на проспекте Кирова превратилось в лужу
В паблике "Подслушано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что озеро рядом с Техникумом промышленных технологий на проспекте Кирова теперь больше похоже на лужу. По непонятным причинам вода из водоема куда-то ушла, и в него набросали кучи разного хлама. А ведь …
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28 сентября 2018, 07:16
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей
В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.
Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем …
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28 сентября 2018, 12:00
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На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей
В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".
Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» …
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28 сентября 2018, 08:33
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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
Смотрите …
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27 сентября 2018, 12:32
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом
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24 сентября 2018, 10:14
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На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков
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24 сентября 2018, 04:58
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В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»
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23 сентября 2018, 09:58
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Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество
Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
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20 сентября 2018, 06:05