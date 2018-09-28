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В блогах: а может, повторим

В блогах: а может, повторим "Октоберфест" в Самаре?

"В Мюнхене открылся "Октоберфест". И на праздник пивного безумия поехало и несколько десятков человек из Самарской области. Пожелаем им сильной печени", - пишет в Фейсбуке самарец Вадим Афанасьев. Автор предлагает самарскому пивзаводу: "А почему ему не проводить подобный ивент? 
28 сентября 2018, 10:15
В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В Самаре дети снова стали ежедневно стоять в почетном карауле на площади Славы, сообщил в Твиттере представитель городской школы №83. "Мы опять на Посту №1! Вахта Памяти у Вечного огня – сильнейшее патриотическое мероприятие для школьников. Дети вернулись под большим 
28 сентября 2018, 07:28
В блогах: в Самаре озеро на проспекте Кирова превратилось в лужу

В блогах: в Самаре озеро на проспекте Кирова превратилось в лужу

В паблике "Подслушано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что озеро рядом с Техникумом промышленных технологий на проспекте Кирова теперь больше похоже на лужу. По непонятным причинам вода из водоема куда-то ушла, и в него набросали кучи разного хлама. А ведь 
28 сентября 2018, 07:16
В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда

В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено. 
 
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и 
28 сентября 2018, 05:43
На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

На благоустройство дворовых территорий Тольятти добавят 173 миллиона рублей

В этом году на благоустройство дворовых территорий в Тольятти выделят 173 миллиона рублей. Информацию озвучили в Самарской губернской думе.

Кроме того, сейчас парламентарии обсуждают объем средств, на который может претендовать регион в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем 

28 сентября 2018, 12:00
На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".

Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» 
28 сентября 2018, 08:33
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до 
27 сентября 2018, 08:35
«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

«Гол со штрафного нас надломил»: «Крылья Советов» проиграли с разгромным счетом

В понедельник, 24 сентября, «Крылья Советов» принимали в матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар». При 20 тысячах болельщиков волжане уступили сопернику на новом домашнем стадионе со счетом 0:3.

Первый гол «Краснодар» забил на 69-й минуте игры: великолепным ударом со 
24 сентября 2018, 10:14
На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидается примерно 20 тысяч болельщиков. Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже 
24 сентября 2018, 04:58
В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество

Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
20 сентября 2018, 06:05
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