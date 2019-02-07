В Самаре не будут повышать плату за капремонт … Размер платы за капремонт в многоквартирных домах в Самарской области после Нового года не изменится. Он останется на том же уровне, что и во втором полугодии 2018 года, сообщили представители облправительства. Такое решение принял региональный кабмин. По словам министра энергетики