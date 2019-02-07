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В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации
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7 февраля 2019, 02:39
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В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя, и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
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7 февраля 2019, 11:59
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В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП
В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за …
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7 февраля 2019, 11:30
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В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
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7 февраля 2019, 11:06
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Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое
Региональный оператор Самарской области некоммерческий «Фонд капитального ремонта» намерен увеличить размер взносов, которые платят собственники жилья за его светлое будущее до почти 9 рублей с каждого квадратного метра.
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7 февраля 2019, 12:21
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В Самаре не будут повышать плату за капремонт
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19 декабря 2018, 02:16
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах
Министерство строительства и ЖКХ будет контролировать ход капремонта в российских регионах. Уже готов проект поправок в положение о министерстве, которые подразумевают дополнительные функции.
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16 июня 2017, 02:02
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Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года
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18 мая 2017, 10:16
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Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%
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6 апреля 2017, 05:51
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