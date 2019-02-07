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Материалы по теме:

В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

В Самаре жильцы 364 квартир остались без канализации

364 квартиры в Самаре остались без канализации из-за долгов. Напомним, что на сегодняшний день жители и предприятия областной столицы не заплатили за воду и водоотведение более 1,5 млрд рублей. Как поясняют сами коммунальщики, один из эффективных методов борьбы с должниками 

7 февраля 2019, 02:39
В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области недостроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя, и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое

Ничего не треснет! Фонд капремонта хочет увеличить взнос почти вдвое

Региональный оператор Самарской области некоммерческий «Фонд капитального ремонта» намерен увеличить размер взносов, которые платят собственники жилья за его светлое будущее до почти 9 рублей с каждого квадратного метра.
 
Для подтверждения справедливости такого намерения регоператор привлек специалистов ООО «Центр ценообразования в строительстве», 
7 февраля 2019, 12:21
В Самаре не будут повышать плату за капремонт

В Самаре не будут повышать плату за капремонт

Размер платы за капремонт в многоквартирных домах в Самарской области после Нового года не изменится. Он останется на том же уровне, что и во втором полугодии 2018 года, сообщили представители облправительства. Такое решение принял региональный кабмин. По словам министра энергетики 
19 декабря 2018, 02:16
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах

Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах

Министерство строительства и ЖКХ будет контролировать ход капремонта в российских регионах. Уже готов проект поправок в положение о министерстве, которые подразумевают дополнительные функции.
В соответствующий документ внесут поправки, которые добавят в перечень полномочий Минстроя мониторинг капремонта в регионах. В частности, 

16 июня 2017, 02:02
Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

Взносы за капремонт в Самарской области вырастут с 1 июля 2018 года

В губернии вырастут тарифы на капремонт с 1 июля 2018 г. При этом в первом полугодии 2018-го размер взноса решено сохранить на уровне 2017 года. Следующим летом тарифы поднимутся на 4%.
В настоящее время минимальная величина взноса - 5,45 рублей 

18 мая 2017, 10:16
Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Самарской области достигла 100%

Во всяком случае, такие цифры озвучивает региональный оператор. Уже отремонтировано более 2 тысяч домов.
Жильцы верхних этажей панельного дома на улице Мичурина весной всегда испытывали проблемы. Изначально крыша их 9-этажки была плоской, и во время таяния снега на ней скапливалась 

6 апреля 2017, 05:51
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