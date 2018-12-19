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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря
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19 декабря 2018, 05:03
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Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области
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19 декабря 2018, 04:46
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Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку
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19 декабря 2018, 04:09
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Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области
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19 декабря 2018, 02:34
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019
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19 декабря 2018, 12:22
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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более …
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19 июля 2018, 12:25
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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23