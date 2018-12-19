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Материалы по теме:

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста

В Самаре начались работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста. До конца 2018 года строители забетонируют участок между опорами № 7 и 8. Они положат более 200 м3 бетона. 
 
- Для обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические 
19 декабря 2018, 05:24
Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

Каток на набережной в Самаре откроют 22 декабря

В субботу, 22 декабря, в областной столице откроется очередная ледовая площадка -  каток на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС.  Праздник начнется в 14:00. Для гостей приготовили конкурсы и подарки, запланирована встреча с Дедом Морозом, спортивные соревнования, а также 
19 декабря 2018, 05:03
Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

Снегопад, изморозь, гололедица: синоптики рассказали, какая будет погода в Самарской области

До пятницы, 21 декабря, погоду в Самарской области будет формировать антициклон. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, ветер слабый переменных направлений. По ночам и в утренние часы в низинах при прояснении температура воздуха будет понижаться до -20, -25 градусов, 
19 декабря 2018, 04:46
Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

Стала миллионершей: в Самарской области кассирша УК украла почти всю плату жильцов за коммуналку

В Чапаевске завели уголовное дело на кассира управляющей компании ИП Быков. По версии следствия, в прошлом году 28-летняя женщина похитила из кассы 953 тысячи рублей. Эти деньги местные жители заплатили за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Все вырученные средства 
19 декабря 2018, 04:09
Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

Стало известно, на сколько вырастет «коммуналка» в Самарской области

В среду, 19 декабря, стало известно, на сколько повысится стоимость коммунальных услуг после Нового года. Цены на «коммуналку» вырастут в следующем году дважды — в январе, а затем летом, в июле.
 
- С 1 января повышение тарифов будет на 1,7%. Если 
19 декабря 2018, 02:34
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт почти 250 домов перенесли на следующий год. Работы отсрочили из-за длительных процедур согласования, недобросовестных подрядчиков и крайне низкой исполнительности рабочих, заявляют в губдуме. К настоящему моменту ремонт завершен только на 366 объектах на сумму 1 млрд 
19 декабря 2018, 12:22
В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капремонта 9-ти многоквартирных домов

В Самаре отказались от досрочного капитального ремонта 9-и многоквартирных домов. Причина - низкая собираемость взносов в фонд регионального оператора. Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более 
19 июля 2018, 12:25
В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!

Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт 
12 июля 2018, 11:23
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