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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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Тело нашли на пустыре: в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
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24 декабря 2018, 12:34
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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож
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24 декабря 2018, 10:25
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«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи
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19 декабря 2018, 10:12
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44