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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
Тело нашли на пустыре: в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

Тело нашли на пустыре: в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. В воскресенье, 23 декабря, примерно в десять часов вечера на пустыре неподалеку от дома № 31 А по Юбилейной нашли тело подростка - 16-летней девушки. Ее смерть была насильственной, злоумышленник ранил ее 
24 декабря 2018, 12:34
У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона

В Тольятти у 40-летнего местного жителя нашли предметы, похожие на оружие и боеприпасы. Недавно полицейские вместе с сотрудниками УФСБ побывали в его квартире в микрорайоне Поволжский. Изъятые вещи передали на экспертизу, и она показала, что пистолет конструкции Макарова относится к 
24 декабря 2018, 10:49
Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Вечеринка не удалась: жительница Сызрани зарезала любимого и спрятала нож

Полицейские из Сызрани расследовали криминальную историю: врачи сообщили им, что в местную больницу поступил 34-летний мужчина, которого пырнули ножом в грудь. Силовики отправились по адресу, откуда доставили пациента.

Оказалось, что в квартире дома на улице Людиновской в Сызрани повздорили 
24 декабря 2018, 10:25
«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

В Самаре начался прием заявлений для записи детей в первые классы. Традиционно сделать это можно только через интернет. Первыми заявки на поступление приняли лицеи, гимназии и специализированные школы. В остальные образовательные учреждения запись откроется в январе. Однако в Самаре до 
19 декабря 2018, 10:12
Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.

- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в 
18 декабря 2018, 04:43
В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
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