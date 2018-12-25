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Материалы по теме:

Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области

Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года 
25 декабря 2018, 11:39
В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой. 
 
- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани попал в больницу таксист с сотрясением мозга и ушибами

В Сызрани госпитализирован 56-летний водитель такси. Врачи Центральной городской больницы диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. По данным источника, шофера избили на работе, в офисе предприятия. По словам пострадавшего, его около 2:00 вызвали в сауну, где находился 
25 декабря 2018, 09:15
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
Тело нашли на пустыре: в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

Тело нашли на пустыре: в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. В воскресенье, 23 декабря, примерно в десять часов вечера на пустыре неподалеку от дома № 31 А по Юбилейной нашли тело подростка - 16-летней девушки. Ее смерть была насильственной, злоумышленник ранил ее 
24 декабря 2018, 12:34
В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

Следователи из Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 16 и 17 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября этого года 16-летняя обвиняемая купила наркотик массой более 
19 декабря 2018, 09:56
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ  организовала канал 
29 ноября 2018, 11:27
Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

В Безенчукском районе инспектора ДПС остановили ВАЗ-2111 — его шофер нарушил правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские увидели, что нарушитель сильно нервничает. Они спросили его, не перевозит ли он запрещенные предметы или вещества, и автомобилист сознался, что под 
27 ноября 2018, 01:19
В польские магазины завезли бананы с кокаином

В польские магазины завезли бананы с кокаином

Криминальный «бонус» обнаружился в коробках с бананами, которые на днях завезли в польские продуктовые магазины. Под фруктами оказались спрятаны пакеты с кокаином. Общая масса наркотика, который прибыл в страну из Эквадора, составил 170 килограммов.

Опасные коробки были выявлены в 
26 ноября 2018, 02:44
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