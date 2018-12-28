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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Поздно вечером в четверг, 7 декабря, произошла авария в Сызранском районе. В 19:20 34-летний водитель ехал на своем ВАЗ-2121 по 23 километру трассы Обход Сызрани со стороны Саратова. Во время снегопада «Ниву» занесло и она оказалась на встречке, где столкнулась 
28 декабря 2018, 12:21
В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. 19 декабря неизвестный мужчина зашел в магазин на улице Гагарина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил 15 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, записи с 
28 декабря 2018, 11:48
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»

В Тольятти «девятка» сбила 15-летнего подростка на «зебре»

В четверг вечером, 26 декабря, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 20:40 41-летний водитель ехал на легковушке ВАЗ 2109 по улице Автостроителей. В районе дома № 27 он сбил 15-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому 
28 декабря 2018, 09:37
В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В среду, 26 декабря, произошла крупная авария на улице Механиков. 18-летняя девушка на иномарке Volkswagen Polo во время снегопада направлялась по трассе Самара — Бугуруслан в сторону улицы Чекистов и наехала на стоящий автобус Hyundai County Kuzbass, курсировавший по маршруту 
27 декабря 2018, 12:41
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей

Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей

Число пациентов региональных травмпунктов во время затяжных новогодних каникул увеличивается минимум на 10-15%. Одна из самых распространенных травм в новогодние праздники - повреждение глаз. Кто-то наткнулся на ветку, в кого-то попали снежком. Классика жанра - попадание в глаз пробки от 
26 декабря 2018, 11:27
В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.

Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя 
26 декабря 2018, 10:46
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