Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице … Поздно вечером в четверг, 7 декабря, произошла авария в Сызранском районе. В 19:20 34-летний водитель ехал на своем ВАЗ-2121 по 23 километру трассы Обход Сызрани со стороны Саратова. Во время снегопада «Ниву» занесло и она оказалась на встречке, где столкнулась