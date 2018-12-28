28 декабря 1925 года не стало великого поэта Сергея Есенина. Его творчество всегда отличалось простотой, легкостью и глубиной мысли. Именно поэтому число его поклонников не уменьшается спустя годы. Главным образом Есенин писал о любви. О любви к женщине и к Родине. Он запомнился не только стихотворениями, но и цитатами в прозе. В память в поэте мы решили подготовить подборку из нескольких его высказываний.
* Там, где есть жизнь, там живет не только радость, но и тоска.
* Свою землю нужно любить и воспевать, где бы ты ни был.
* Перед временем никто и ничто не в силах устоять.
* Любовь — это купание, нужно либо нырять с головой, либо вообще не лезть в воду. Если будешь слоняться вдоль берега по колено в воде, то тебя только обрызгает брызгами и ты будешь мёрзнуть и злиться.
* Лицом к лицу - лица не увидать: большое видится на расстоянии.
* Жить с раскрытой нараспашку душой — все равно что ходить с раскрытой ширинкой.
* Никому не отдавайте того — с кем счастливы.
* В то время, пока гордость выигрывает, люди теряют друг друга.
* Все говорят «хочу себе простую», но никто не выберет ромашку среди роз.
* Я верный друг и страшный враг, смотря кому, когда и как!
* Как по мне, так в лете все прекрасное.
* Держать улыбку на лице, когда на сердце боль, — это искусство, достойное наград.
* Что бы в жизни ни случилось, любое событие нужно просто уметь принять.
* Чтобы по-настоящему жить, для начала нужно иметь смысл жизни.
* Любовь к женщине может пройти, любовь к Родине — никогда.
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